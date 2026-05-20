Al Mestalla scendono in campo Valencia e Barcellona, in occasione dell'ultima giornata del campionato spagnola. Il fischio d'inizio del match è in programma sabato 23 maggio alle 21:00. Per i catalani la sfida sarà una parata finale lontano dal proprio pubblico, mentre i padroni di casa si godranno una salvezza arrivata nelle ultime giornate.

La lotta salvezza ne LaLiga, infatti, è stata spietata e non si è ancora risolta. Se appena la scorsa giornata bene nove squadre erano a rischio retrocessione, la forbice si è soltanto ridotta. Sarà infatti la trentottesima giornata a decretare le squadre che scivoleranno nella serie cadetta spagnola. Entrambe le squadre si presentano con buoni risultati alle spalle e saranno entrambe determinate per conquistare la vittoria, nonostante non ci sia più posta in palio. Il Barça vuole salutare nel migliore dei modi Robert Lewandowski, dopo che c'è stato l'abbraccio di tutto il Camp Nou. I padroni di casa invece dopo anni difficili vogliono salutare il proprio pubblico nel migliore dei modi, provando a rilanciarsi il prossimo anno verso obiettivi più nobili. Ci aspettiamo quindi un match intenso che soddisfi le aspettative dei tifosi, dato il grande tasso tecnico in campo. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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