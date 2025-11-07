Segui Le Havre-Nantes in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato francese.

Redazione Derby Derby Derby 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 19:02)

Sabato 8 novembre alle ore 19 allo Stade Ocean va in scena Le Havre-Nantes. Il match, valido per la 12esima giornata di Ligue 1 francese vede affrontarsi due formazioni impegnate nelle zone basse della classifica.

Guarda Le Havre-Nantes IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Le Havre-Nantes in diretta TV e streaming gratis — Le Havre-Nantes sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Ligue 1 francese. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

L'attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Brest-PSG in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Le Havre-Nantes nella sezione Live Streaming.

Come arrivano Le Havre e Nantes alla sfida — Il Le Havre è 12esimo in classifica con 13 punti, 4 in più del terzultimo posto occupato dal Lorient. La squadra della Normandia ha totalizzato 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 12 goal fatti e 16 subiti. Nell'ultimo turno il Le Havre, che in casa non perde da 4 match, ha pareggiato 0-0 a Tolosa.

Allo Stade Ocean arriva il Nantes che ha iniziato decisamente male la stagione con solo 9 punti, frutto di 2 successi, 3 pareggi e ben 6 vittorie con 10 goal fatti a fronte di 17 subiti. I gialloverdi arrivano da 2 ko consecutivi, ultimo dei quali lo 0-2 casalingo contro il Metz.

Probabili formazioni Le Havre-Nantes — Il Le Havre dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1: davanti a Diaw troviamo Sangante, Youte, Lloris e Zouaoiu; Toure e Seko come mediani; Ndiaye, Khadra e Kecjta agiranno alle spalle dell'unico riferimento Soumare. Il Nantes risponde con un più lineare 4-3-3: Calgren in porta; linea difensiva con Amian, Awaziem, Tati e Leroux; centrocampo con Mwanga, Kwon e Tabibou mentre l'attacco sarà formato da Guirassy, El Arabi e Abline.

LE HAVRE - Diaw; Sangante, Youte, Lloris, Zouaoiu; Toure, Seko; Ndiaye, Khadra, Kecjta; Soumare. All. Digard

NANTES - Calgren; Amian, Awaziem, Tati, Leroux; Mwanga, Kwon, Tabibou; Guirassy, El Arabi e Abline. All. Castro

Non perdere l’occasione di seguire Le Havre-Nantes in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un'azione di Le Havre-Nantes in diretta streaming live su Bet365!