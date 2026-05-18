Dove vedere Leganes-Huesca in diretta tv e streaming gratis

Domani, 18 maggio, alle 20:30 scenderanno in campo Leganes e Huesca in occasione dell'ultima giornata della Segunda División, la serie cadetta spagnola. Il match si presenta decisivo per gli equilibri della classifica, almeno per quanto riguarda l'Huesca. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto della partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

All'Estadio Municipal de Butarque il Leganes arriva con ben quattro sconfitte di fila, ma nonostante questo è salvo matematicamente. Conta infatti 42 punti, +5 dalla zona salvezza ad una sola partita dal termine del campionato. Dati questi risultati, l'obiettivo della squadra sarà senz'altro quello di salutare i propri tifosi nel miglior modo possibile. Di tutt'altro avviso invece l'Huesca, che rientra nelle quattro squadre che scenderanno in Serie C spagnola. Conta 36 punti in classifica e l'ultima sconfitta contro la Real Sociedad B si è rivelata decisiva per il destino della squadra, che ora è al ventesimo posto in un campionato che, ricordiamo, conta 22 squadre. Le squadre che quest'anno retrocederanno saranno Saragozza, Cultural Leonesa, Huesca ed una tra Mirandes e Cadice.

Le probabili formazioni di Leganes-Huesca

I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3, modulo che hanno adottato per tuta la stagione e portano avanti fino e all'ultima giornata. L'Huesca dal canto suo risponderà con un 4-2-3-1, con Portillo unico riferimento offensivo alle spalle di un tridente avanzato.

CD Leganés (4-3-3): Juan Soriano, Lalo Aguilar, Naim García, Amadou Diawara, Miquel, Marvel, Seydouba Cisse, Dani, Álex Millán, Duk, Juan Cruz

SD Huesca (4-2-3-1): Dani Martín, Álvaro Carrillo, Julio Alonso, Jesús Álvarez, Íñigo, Pulido, Daniel Luna, Javier Mier, Sergi Enrich, Jaime Seoane, Portillo

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