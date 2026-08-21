La Ligue 1 2026/27 prende il via nel weekend del 21-23 agosto e tra le sfide della prima giornata c'è Lens-Auxerre, in programma sabato 22 agosto alle ore 17:15. Il confronto è inserito nel calendario ufficiale del primo turno della massima serie francese.

Il Lens vuole iniziare la nuova stagione davanti al proprio pubblico con ambizioni importanti, mentre l'Auxerre punta a conquistare subito un risultato positivo in una trasferta particolarmente impegnativa. Entrambe le formazioni ripartono da zero punti e avranno quindi l'opportunità di iniziare immediatamente il proprio percorso con una vittoria.

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Dove vedere Lens-Auxerre in diretta TV e streaming LIVE

La partita rientra nella programmazione della

, piattaforma ufficiale indicata dalla Ligue 1 per la trasmissione delle gare della stagione 2026/27.

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Il Lens vuole partire con il piede giusto

Il

affronta l'esordio stagionale davanti al proprio pubblico, allo

, con l'obiettivo di iniziare immediatamente con una vittoria. La squadra rossogialla arriva a una stagione particolarmente ambiziosa dopo aver conquistato risultati importanti nell'annata precedente.

Il Lens ha infatti chiuso la scorsa Ligue 1 al secondo posto, risultato che gli ha permesso di guadagnarsi l'accesso alla Champions League, e ha inoltre conquistato la Coppa di Francia, il primo grande trofeo nazionale nella storia del club. La squadra dovrà quindi affrontare un calendario decisamente più impegnativo, con il ritorno sul palcoscenico europeo.

L'esordio casalingo contro l'Auxerre rappresenta una buona occasione per partire forte. Il pubblico di Bollaert è tradizionalmente uno degli elementi caratterizzanti del Lens e potrebbe spingere la squadra a cercare fin dai primi minuti il controllo della partita.

L'Auxerre vuole sorprendere

L'

arriva alla prima giornata con l'obiettivo di iniziare il campionato conquistando almeno un risultato positivo. La trasferta sul campo del Lens è complicata, ma la prima giornata permette alla squadra di affrontare il confronto senza pressioni legate a una classifica già delineata.

Per gli ospiti sarà fondamentale mantenere compattezza e attenzione soprattutto nella prima fase dell'incontro, quando il Lens potrebbe provare ad alzare immediatamente il ritmo. L'Auxerre dovrà inoltre cercare di sfruttare gli eventuali spazi lasciati dai padroni di casa.

Un punto al Bollaert rappresenterebbe già un risultato interessante per iniziare il nuovo campionato, mentre una vittoria permetterebbe all'Auxerre di lanciare immediatamente un segnale importante.

Il momento della sfida

rappresenta una delle sfide della prima giornata della nuova Ligue 1. Il calendario ufficiale prevede infatti il debutto del campionato nel weekend del

, con entrambe le squadre chiamate subito a misurarsi per conquistare i primi punti della stagione.

Il Lens parte con il vantaggio del fattore campo e con ambizioni europee, mentre l'Auxerre proverà a sfruttare la maggiore pressione che inevitabilmente accompagnerà i padroni di casa.

La sfida sarà quindi interessante anche dal punto di vista tattico: i rossogialli dovranno trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione della partita, mentre gli ospiti potranno cercare di attendere e colpire in ripartenza.

Le probabili formazioni di Lens-Auxerre

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa

.

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