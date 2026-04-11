Lione-Lorient: probabili formazioni e streaming gratuito

Lione e Lorient si affrontano il 12 aprile 2026 alle 20:45 nella 29ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 11 aprile - 15:59

Serve una risposta, e serve subito. Il Lione arriva a questo appuntamento con una pressione crescente e una classifica che rischia di complicarsi proprio nel momento decisivo della stagione. Domenica 12 aprile 2026 alle ore 20:45, al Groupama Stadium, i francesi affrontano il Lorient in una gara che può segnare una svolta: da una parte una squadra che deve ritrovare fiducia e risultati, dall’altra un avversario organizzato, capace di restare dentro la partita e colpire quando trova spazio. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS LIONE-LORIENT SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il momento del Lione è uno dei più complicati della stagione. Non si tratta solo di risultati mancati, ma di una squadra che ha perso continuità, sicurezza e soprattutto incisività negli ultimi metri. Le sei partite senza vittorie raccontano molto più di una semplice flessione: il Lione crea poco, fatica a trovare ritmo e spesso si spegne nei momenti chiave. Anche contro squadre abbordabili non riesce a imporre il proprio gioco, e questo è il segnale più preoccupante. Tolisso resta il leader tecnico ed emotivo, ma non basta. Servono giocate individuali, aggressività e soprattutto più presenza offensiva. In casa, davanti al proprio pubblico, questa partita diventa quasi un obbligo: più che tre punti, serve una reazione vera.

Il Lorient arriva con meno pressione ma anche con qualche crepa recente. Il percorso resta positivo, soprattutto considerando le ambizioni iniziali, ma nelle ultime settimane la squadra ha perso un po’ di brillantezza. Il punto contro il Paris FC conferma una squadra organizzata, ma meno incisiva rispetto a qualche mese fa. Le difficoltà societarie legate al futuro dell’allenatore possono pesare mentalmente, anche se il gruppo continua a restare compatto. In campo, il Lorient resta una squadra pericolosa nelle transizioni: velocità, attacchi diretti e capacità di sfruttare gli spazi. Se il Lione concede campo, può diventare una partita scomoda per i padroni di casa.

Probabili formazioni di Lione-Lorient — Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner; Morton, Tessmann; Endrick, Tolisso, Moreira; Šulc. Allenatore: Fonseca.

Lorient (3-4-3): Mvogo; Meïté, Talbi, Faye; Le Bris, Avom Ebong, Cadiou, A. Kouassi; Makengo, B. Dieng, Pagis. Allenatore: Pantaloni.

Il Lione dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Tolisso al centro del gioco e Endrick chiamato a dare imprevedibilità tra le linee. Šulc agirà da riferimento offensivo, mentre sugli esterni servirà maggiore incisività per rompere una difesa compatta.

Il Lorient si schiererà con il 3-4-3, puntando su ampiezza e ripartenze. Bamba Dieng sarà il principale riferimento offensivo, supportato da Makengo e Pagis per attaccare la profondità e sfruttare eventuali spazi lasciati dal Lione.