Asvel Lione-Stella Rossa, sfida Eurolega a Lione: orario, analisi e scenario del match

Stefano Sorce 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 01:48)

A Lione non è una partita che accende i riflettori per la classifica, ma è una di quelle che raccontano molto di più sul carattere delle squadre. Asvel Lione-Stella Rossa, in programma venerdì 10 aprile 2026 alle 20:45, mette davanti una squadra francese che ha perso continuità da tempo e una formazione serba che, pur senza fare rumore, ha costruito qualcosa di più solido lungo la stagione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS LIONE-STELLA ROSSA SU BET365.

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Il momento dell’Asvel — L’Asvel arriva a questo appuntamento con una stagione complicata alle spalle. Il rendimento generale non è stato sufficiente per restare agganciato alla parte competitiva della classifica, e i numeri lo confermano. Il dato più evidente è la discontinuità. L’Asvel alterna buoni momenti a blackout improvvisi, senza riuscire mai a dare continuità al proprio gioco. Anche le statistiche sulle scommesse raccontano una squadra poco affidabile: solo 39% di match coperti, segnale di un rendimento spesso sotto le aspettative. A livello offensivo la squadra non ha una produzione devastante, e quando la partita si alza di ritmo fatica a tenere il passo. In più, la gestione dei quarti è spesso altalenante, con difficoltà soprattutto nella seconda parte delle gare.

Il momento della Stella Rossa — La Stella Rossa arriva invece con un profilo più credibile. Non è una squadra dominante, ma è più strutturata, più organizzata e soprattutto più continua. I numeri lo dimostrano: 58% di match coperti, molto superiore all’Asvel. Anche nella gestione dei quarti i serbi mostrano maggiore equilibrio, con dati migliori soprattutto nel primo e nell’ultimo periodo. La squadra ha più ordine offensivo e meno passaggi a vuoto. Non ha bisogno di correre per forza, ma sa trovare soluzioni anche a metà campo. Ed è proprio questa la differenza principale rispetto all’Asvel: la Stella Rossa non ha bisogno della partita perfetta per restare dentro il match.