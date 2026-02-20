Segui Lipsia-Dortmund in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Tutto pronto alla Red Bull Arena per uno dei match più attesi della 23esima giornata di Bundesliga, ovvero Lipsia-Dortmund. Punti pesanti in chiave europea visto che in campo scendono la quinta e la seconda in classifica. Calcio d'inizio previsto alle 18,30 di sabato 21 febbraio. Leggi l'articolo e scopri come seguire il match senza costi aggiuntivi.

Dove vedere Lipsia-Dortmund in diretta TV e streaming gratis — Lipsia-Dortmund sarà in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Bundesliga tedesca. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Lipsia-Dortmund in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Lipsia-Dortmund, tutto quello che devi sapere — Il Lipsia ha finora totalizzato 40 punti, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte con 42 goal segnati e 30 subiti. La squadra della Red Bull ha trovato i 3 punti una sola volta negli ultimi 5 match casalinghi e arriva dal pareggio 2-2 di settimana scorsa contro il Wolfsburg.

Con un filotto di vittorie consecutive il Borussia Dortmund sta cercando di accorciare sul Bayern Monaco capolista, ora distante 6 punti. Il ruolino di marcia dei gialloneri è di 15 vinte, 6 pareggiate e 1 persa con 47 reti all'attivo e 20 al passivo. Nello scorso turno il Dortmund ha regolato 4-0 il Mainz. A campi invertiti lo scorso ottobre finì 1-1.

Le probabili formazioni di Lipsia-Dortmund — Modulo 4-3-3 per il Lipsia: Vandevoordt in porta; Baku, Orban, Lukeba e Raum in difesa; Gruda, Seiwald e Baumbartner in mediana; Diomande, Romulo e Nusa in attacco. Dortmund che risponde col 3-4-2-1: Kobel fra i pali; Reggiani, Anton e Bensebaini in difesa; Ryerson, Bellingham, Nmecha e Svensson a centrocampo; Beier e Brandt alle spalle di Guirassy.

LISPIA (4-3-3) - Vandevoord; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumbartner; Diomande, Romulo, Nusa. All. Werner

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) - Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac