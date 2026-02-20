Dove vedere Schalke 04-Magdeburg in diretta TV e streaming gratis

Schalke 04-Magdeburg sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

Lo Schalke 04 si presenta alla sfida al primo posto nel campionato tedesco, ma il primato è tutto tranne che certo. Infatti le prime cinque della classe, tra cui anche il Padeborn ed il Darmstadt, sono tutte racchiuse in soli tre punti. Dunque, ogni giornata può regalare capovolgimenti di fronte e terremoti nella zona alta della classifica, soggetta sempre a cambiamenti. Lo Schalke con Dzeko ha infatti provato uno scatto promozione, ed il Cigno di Sarajevo sta contribuendo significativamente alla causa. Dal canto suo il Magdeburg è terzultimo, ma sta provando timidamente a risalire la classifica: nelle ultime cinque partite hanno perso tre partite e vinte altre due.