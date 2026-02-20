Domani 21 febbraio, alle 20:30, c'è il testacoda della Bundesliga 2. Lo Schalke 04 di Edin Dzeko scende in campo a Gelsenkirchen per affrontare il Magdeburg, invischiato nella lotta salvezza ed al terzultimo posto in campionato, con soli 23 punti. Per scoprire come guardare la ventitreesima giornata della serie cadetta tedesca continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Schalke 04-Magdeburg, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Schalke 04-Magdeburg in diretta TV e streaming gratis—
Schalke 04-Magdeburg sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Lo Schalke 04 si presenta alla sfida al primo posto nel campionato tedesco, ma il primato è tutto tranne che certo. Infatti le prime cinque della classe, tra cui anche il Padeborn ed il Darmstadt, sono tutte racchiuse in soli tre punti. Dunque, ogni giornata può regalare capovolgimenti di fronte e terremoti nella zona alta della classifica, soggetta sempre a cambiamenti. Lo Schalke con Dzeko ha infatti provato uno scatto promozione, ed il Cigno di Sarajevo sta contribuendo significativamente alla causa. Dal canto suo il Magdeburg è terzultimo, ma sta provando timidamente a risalire la classifica: nelle ultime cinque partite hanno perso tre partite e vinte altre due.
Le probabili formazioni di Schalke 04-Magdeburg—
