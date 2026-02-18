Lipsia-Dortmund, big match della 23esima giornata di Bundesliga si gioca alla Red Bull Arena sabato 21 febbraio. La gara vede affrontarsi la quinta contro la seconda in classifica. Calcio d'inizio alle ore 18,30.
CALCIO IN STREAMING
Lipsia-Dortmund, diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Bundesliga
Il Lipsia è quinto in classifica con 40 punti, 2 in meno della zona Champions. La squadra della scuderia Red Bull arriva dallo spettacolare pareggio 2-2 di settimana scorsa contro il Wolfsburg. Dortmund secondo a -6 dal Bayern capolista e con un filotto di vittorie di fila in campionato, ultimo il rotondo 4-0 al Mainz.
Dove vedere Lipsia-Dortmund in diretta TV e streaming gratis—
Lipsia-Dortmund sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Bundesliga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Lipsia-Dortmund di Bundesliga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA