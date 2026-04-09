Lipsia-Borussia M’Gladbach: data, orario e analisi della sfida di Bundesliga

Stefano Sorce 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 00:44)

Alla Red Bull Arena si arriva con obiettivi molto diversi e proprio per questo la partita prende un peso particolare. Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30, il Lipsia si gioca una fetta importante della propria corsa europea davanti al suo pubblico, mentre il Borussia Mönchengladbach si presenta con il compito più scomodo: provare a interrompere una stagione grigia proprio contro una squadra che in casa lascia pochissimo spazio. Da una parte c’è una formazione che vuole blindare la zona che conta, dall’altra una squadra che cerca almeno un colpo di orgoglio per dare un senso diverso al finale. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS LIPSIA-GLADBACH SU BET365.

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Il Lipsia arriva a questo appuntamento con il passo di chi sa di avere il traguardo vicino ma non ancora in tasca. La classifica lo tiene agganciato al terzo posto, a braccetto con lo Stoccarda, e il margine sulle inseguitrici impone continuità, non distrazioni. Nelle ultime cinque giornate di campionato il rendimento è stato convincente, con quattro vittorie e una sola sconfitta, un bilancio che conferma una squadra solida, concreta e capace di trasformare quasi sempre il proprio predominio in punti. L’ultima uscita contro il Werder Brema, chiusa con un 2-1, ha restituito l’immagine di una squadra lucida, con qualità davanti e buona tenuta nei momenti più delicati.

Il Borussia Mönchengladbach arriva invece con una classifica più pesante da guardare e meno motivi per sentirsi davvero sereno. La stagione dei bianconeri è stata fin qui opaca, senza veri strappi verso l’alto e con troppo pochi segnali di continuità per immaginare un salto di qualità credibile. Il tredicesimo posto racconta una squadra rimasta sospesa in una terra di mezzo scomoda: troppo lontana per sognare, non abbastanza tranquilla da vivere il finale senza pressioni. Il problema più evidente del Gladbach è stato proprio l’andamento a corrente alternata. Qualche prestazione discreta, qualche punto utile, ma quasi mai la sensazione di una squadra capace di costruire slancio vero. Ecco perché la trasferta di Lipsia rischia di diventare durissima: servono intensità, pulizia tecnica e una partita quasi perfetta contro un avversario che raramente concede campo e fiducia.