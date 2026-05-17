Il relegation round del campionato bulgaro propone la sfida tra Lokomotiv Sofia-Slavia Sofia, in programma lunedì 18 maggio alle ore 18:30. Una gara molto importante tra due squadre separate da appena un punto in classifica: il Lokomotiv Sofia è secondo nel gruppo con 44 punti, mentre lo Slavia Sofia segue a quota 43. Si tratta di una sfida interessante che può regalare abbastanza spunti di tipo tecnico e tattico. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

arriva a questo appuntamento con grande fiducia grazie al vantaggio di un punto sugli avversari diretti. Davanti al proprio pubblico proverà a imporre ritmo e intensità per consolidare la posizione nel relegation round.

Lo Slavia Sofia, invece, vuole completare il sorpasso e conquistare un successo che avrebbe un peso importante nella classifica del gruppo. La squadra ospite punterà su organizzazione e compattezza per mettere in difficoltà i rivali cittadini.

Le probabili formazioni di Lokomotiv Sofia-Slavia Sofia

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del calcio d’inizio. Ci si attende una gara molto combattuta ed equilibrata, con grande attenzione tattica e ritmi alti vista l’importanza della posta in palio.

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