Mainz-Friburgo: come vedere gratis la sfida di Bundesliga

Mainz-Friburgo del 12 aprile 2026 alle 18:30: analisi completa, stato di forma, probabili formazioni e streaming per la sfida di Bundesliga tra due squadre vicine in classifica

Stefano Sorce 11 aprile - 15:42

Mainz-Friburgo si affrontano domenica 12 aprile 2026 alle ore 18:30, in una sfida che vale molto più dei tre punti: è un test di maturità per entrambe. I padroni di casa vogliono confermare il loro momento positivo e continuare la risalita, mentre gli ospiti cercano risposte dopo prestazioni buone ma non sempre premiate. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS MAINZ-FRIBURGO SU BET365.

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Momento delle due squadre — Il Mainz è una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. Le tre vittorie consecutive hanno completamente ribaltato la stagione: da zona retrocessione a metà classifica nel giro di poche settimane. Quello che colpisce è l’energia con cui la squadra affronta le partite: aggressività nei duelli, verticalità immediata e capacità di trovare gol da più uomini. Non è più una squadra prevedibile, ma un gruppo che sa cambiare ritmo e colpire in diversi modi. Tietz si è acceso nel momento giusto e rappresenta un riferimento offensivo concreto, mentre alle sue spalle giocatori come Lee e Nebel danno imprevedibilità tra le linee. Il vero salto di qualità però è mentale: oggi il Mainz entra in campo con fiducia, senza paura e con la sensazione di poter mettere in difficoltà chiunque.

Il Friburgo vive invece una fase più complessa, non tanto per qualità quanto per continuità. La sconfitta contro il Bayern ha lasciato segnali contrastanti: ottima prestazione per lunghi tratti, ma incapacità di gestire il vantaggio. È una squadra che sa giocare bene, ma che in questo momento paga cali di concentrazione nei momenti chiave. In Europa ha dimostrato solidità e qualità, ma in campionato manca qualcosa sul piano della gestione. Grifo resta il faro tecnico, capace di accendere la partita con una giocata, mentre Ginter guida una difesa che però ultimamente concede troppo. Il Friburgo ha le armi per fare male, ma deve ritrovare equilibrio e soprattutto continuità mentale.

Probabili formazioni di Mainz-Friburgo — Il Mainz dovrebbe confermare il 3-5-2 con Tietz come riferimento offensivo, affiancato da Becker per attaccare la profondità. A centrocampo, Lee e Nebel avranno il compito di collegare gioco e inserimenti, mentre sugli esterni Widmer e Mwene garantiranno ampiezza e spinta costante.

Il Friburgo risponde con un 4-2-3-1 più equilibrato, dove Grifo agirà da leader tecnico sulla trequarti, supportato da Suzuki e Beste. In mezzo al campo, Eggestein sarà fondamentale per dare ordine, mentre davanti Matanovic sarà il terminale offensivo chiamato a sfruttare le occasioni create.

Mainz (3-5-2): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer (c), Nebel, Sano, Lee, Mwene; Becker, Tietz. Allenatore: Bo Henriksen.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schuster.