Mallorca-Alaves: dove vedere il match di Liga in diretta tv e streaming live

La squadra delle Baleari è ultima in classifica e ha bisogno di punti pesanti per il morale. Ospiti esattamente a metà graduatoria. Ecco come vedere Mallorca-Alaves in diretta streaming gratis in pochi semplici passaggi.

Redazione Derby Derby Derby 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 13:51)

La settima giornata di Liga sarà principalmente incentrata sul clasico di Madrid tra Real e Atletico ma non solo. Sono tanti i match interessanti e sulla carta molto incerti ed equilibrati. Fra questi c'è Mallorca-Alaves, gara in programma sabato 27 settembre alle 18,30 e visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per i nuovi utenti. Nelle prossime righe ti prenderemo per mano e ti spiegheremo passo per passo le semplici azioni che dovrai fare per accedere alla diretta gratuita sulla piattaforma.

Mallorca-Alaves, come vedere la Liga in diretta tv e streaming live gratis — Vuoi vivere l’atmosfera del Estadi Mallorca Son Moix di Palma de Mallorca come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Mallorca-Alaves in modo semplice e immediato e ora ti diremo come, passo per passo. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la settima giornata di Ligadirettamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Mallorca-Alaves in diretta live. L'evento sarà offerto anche da DAZN.

Verso Mallorca-Alaves, come arrivano i due team al match — I padroni di casa sono ultimi con soli 2 punti assieme al Girona con cui condividono il fatto di essere le uniche due formazioni ancora senza vittorie in questo inizio di campionato. La squadra arriva dal ko interno di settimana scorsa contro la Real Sociedad. Gli ospiti sono invece decimi in classifica con un percorso di 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi e sono l'unico team con differenza reti a 0 (6 fatti e 6 subiti). Nello scorso weekend i baschi hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Getafe. Interessante notare come i rossoneri arrivino da da due pareggi per 1-1 nelle ultime due sfida al Son Moix, stesso risultato che si è verificato nel pià recente scontro diretto fra Mallorca e Alaves, lo scorso marzo.

Probabili formazioni Mallorca-Alaves — I padroni di casa non avranno a disposizione Kumbulla, Rodriguez e Virgili mentre gli ospiti si presentano a Palma senza defezioni.

MALLORCA (4-1-3-1) - Roman; Morey, Valjent, Railo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Jospeh, Torre, Darder: Muriqi. All. Arrasate

ALAVES (4-3-3) - Sivera; Tenaglia, Garces, Pacheco, Diarra; Ibanez, Blanco, Suarez; Vicente, Boye, Alena. All. Coudet.