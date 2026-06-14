Lunedì 15 giugno 2026, nel primo turno del WTA di Nottingham, Tatjana Maria e Jaqueline Cristian si affrontano in una delle sfide più interessanti della giornata. Da una parte c'è la veterana tedesca, specialista dell'erba e protagonista di ottimi risultati su questa superficie; dall'altra la rumena, reduce da una stagione positiva e da una costante crescita nel ranking mondiale.

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Il momento delle due tenniste

Tatjana Maria arriva all'appuntamento forte della sua grande esperienza sui campi veloci. La tedesca ha dimostrato più volte di sapersi esaltare sull'erba grazie a uno stile di gioco particolare, basato su slice, variazioni e frequenti discese a rete. Nelle ultime settimane ha ottenuto risultati incoraggianti anche nei tornei britannici, confermando di trovarsi a proprio agio su una superficie che valorizza le sue caratteristiche tecniche. Attualmente occupa la posizione numero 52 del ranking WTA.

Jaqueline Cristian si presenta invece con una classifica migliore e con un buon livello di fiducia accumulato durante la stagione. La rumena, numero 38 del mondo, ha ottenuto risultati importanti soprattutto sulla terra battuta, dimostrando solidità e continuità contro avversarie di alto livello. Il passaggio all'erba rappresenta però una sfida diversa, soprattutto contro una giocatrice esperta e imprevedibile come Maria.

Le due tenniste si sono affrontate una sola volta in passato. In quell'occasione fu Jaqueline Cristian ad avere la meglio sulla terra battuta, ma il contesto di Nottingham è completamente differente. L'erba potrebbe infatti favorire il tennis ricco di variazioni della tedesca, rendendo il confronto molto più equilibrato rispetto a quanto suggeriscono ranking e risultati recenti.

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