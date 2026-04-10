Marsiglia-Metz: probabili formazioni e streaming gratuito del match

Marsiglia-Metz, equilibrio solo sulla carta: padroni di casa obbligati a reagire

Stefano Sorce 10 aprile - 02:20

Marsiglia-Metz arriva in un momento in cui la classifica pesa più del gioco. Da una parte c’è una squadra che sta perdendo terreno nella corsa Champions, dall’altra una che vede la salvezza allontanarsi settimana dopo settimana. Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:05, al Vélodrome, si gioca una partita con pressioni completamente diverse ma con un punto in comune: nessuno può permettersi di restare fermo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS MARSIGLIA-METZ SU BET365.

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Il momento del Marsiglia — Il Marsiglia è quarto con 49 punti, ma la sensazione è quella di una squadra che sta rallentando proprio nel momento decisivo. Le due sconfitte consecutive contro dirette rivali hanno riaperto completamente i giochi e reso il margine molto più sottile. La squadra ha numeri offensivi importanti (55 gol segnati), ma nelle ultime uscite è mancata continuità nei momenti chiave. Quando la partita si accende, il Marsiglia fatica a restare lucido. Ed è questo il problema principale: più mentale che tecnico. Giocare contro il Metz diventa quindi quasi obbligatorio da vincere. Non solo per i punti, ma per ritrovare sicurezza e ritmo in vista del finale.

Il momento del Metz — Il Metz è ultimo con 15 punti e arriva da una serie che parla chiaro: nessuna vittoria nelle ultime 11 partite. Il margine dalla zona salvezza è diventato pesante e il tempo per recuperare è sempre meno. Negli ultimi due turni sono arrivati due pareggi senza gol, segnale di una squadra che prova almeno a rimettere ordine dietro, ma che continua a produrre pochissimo in avanti.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Metz — Il Marsiglia si presenta con un assetto offensivo chiaro. Aubameyang sarà il riferimento centrale, supportato da Greenwood, Gouiri e Paixão, tre giocatori capaci di creare superiorità e attaccare gli spazi. A centrocampo Hojbjerg e Timber garantiscono equilibrio, mentre la difesa resta fisica ma non sempre impeccabile nelle letture.

Il Metz risponde con una struttura più prudente. Linea a quattro compatta, doppio mediano per proteggere la difesa e trequartisti chiamati più a contenere che a costruire. Diallo sarà isolato davanti e dovrà sfruttare ogni occasione disponibile.

Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Medina; Hojbjerg, Timber; Greenwood, Gouiri, Paixão; Aubameyang. Allenatore: Beye

Metz (4-2-3-1): Sy; Kouao, Sané, Mboula, Colin; Deminguet, Gbamin; Sarr, Hein, Tsitaishvili; Diallo. Allenatore: Tavenot