Il Marsiglia inaugura la nuova stagione di Ligue 1 ospitando lo Strasburgo. Una sfida che rappresenta soprattutto l'inizio di un nuovo ciclo per i padroni di casa, affidati a Bruno Genesio dopo una stagione complicata. Anche gli ospiti hanno cambiato guida tecnica, con Hugo Oliveira chiamato a raccogliere l'eredità di Gary O'Neil.

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Come arrivano le due squadre alla partita

l Marsiglia vuole lasciarsi alle spalle una stagione caratterizzata da risultati deludenti e da diversi cambiamenti in panchina. La società ha scelto Bruno Genesio per dare stabilità al progetto e rilanciare una squadra che punta a tornare protagonista. Il nuovo tecnico potrà contare su una formazione con diversi elementi di qualità, tra cui Greenwood, Gouirie il nuovo arrivato Paixao.

Anche lo Strasburgo si presenta ai nastri di partenza con un nuovo allenatore. Dopo l'addio di Gary O'Neil, la panchina è stata affidata a Hugo Oliveira, reduce dall'esperienza in Portogallo alla guida del Famalicão. Il tecnico dovrà dare continuità alla crescita della squadra alsaziana, puntando su un gruppo giovane ma già ambizioso.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Strasburgo

Il Marsiglia dovrebbe schierarsi con una difesa a tre e due trequartisti alle spalle di Gouiri. Lo Strasburgo dovrebbe invece puntare su un 3-5-2, con Embolo e Lepaul in attacco.

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Medina, Balerdi, Aguerd; Weah, Timber, Hojbjerg, Paixao; Greenwood, Traore; Gouiri. Allenatore: Genesio.

Strasburgo (3-5-2): Samba; Brassier, Jacquet, Seidu; Tamari, Merlin, Cisse, Camara, Frankowski; Embolo, Lepaul. Allenatore: Oliveira.

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