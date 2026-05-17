Il Genoa sfida i campioni del wrestling: il risultato è tutto da ridere!

La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Milano e Reggiana si gioca lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Un confronto di altissimo livello tra due squadre ambiziose, pronte a giocarsi una gara fondamentale nella corsa verso le semifinali. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Milano arriva a questo appuntamento con grande qualità e profondità del roster. La formazione meneghina è abituata a partite di questo peso specifico e cercherà di imporre il proprio ritmo attraverso organizzazione offensiva, solidità difensiva ed esperienza nei momenti decisivi.

La Reggiana, invece, si presenta con entusiasmo e determinazione. La squadra emiliana proverà a giocare con intensità e aggressività, cercando di mettere pressione agli avversari e sfruttare ogni occasione utile per restare competitiva.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di controllare la gara attraverso qualità e gestione dei possessi, puntando su esperienza e profondità del roster.

La Reggiana, dal canto suo, proverà a rispondere con energia e intensità, cercando di restare agganciata al match e colpire nei momenti decisivi.

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