Il 5 aprile 2026, al PalaBigi, va in scena la sfida di Lega Basket Serie A tra Pallacanestro Reggiana e Olimpia Milano, un match che si preannuncia interessante per equilibrio e contenuti tecnici.

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Il momento delle due squadre

Reggio Emilia punta a sfruttare il fattore campo e a trovare continuità dopo i cambiamenti della stagione. La squadra si affida molto alla fisicità vicino a canestro, con Mouhamed Faye Cheatham ed Jaime Echenique a garantire presenza sotto i tabelloni. In regia, Briante Weber Caupain e Jalen Barford sono chiamati a gestire i ritmi e creare soluzioni offensive. L’idea del coach Dimitris Priftis è quella di costruire una squadra aggressiva, capace di difendere con intensità e sfruttare i secondi possessi, anche se contro una squadra come Milano la continuità resta un’incognita.

Dall’altra parte, Milano si presenta con un roster profondo e di grande qualità. In cabina di regia ci sono Lorenzo Brown e Brandon Ellis, mentre sotto canestro la presenza di Zach LeDay e Josh Nebo garantisce solidità. Sugli esterni, Marko Guduric rappresenta una delle principali opzioni offensive. Il coach Ettore Messina punta a imporre ritmo e qualità fin dalle prime battute.

La chiave della partita sarà nella gestione dei possessi e nelle transizioni: Milano dovrà evitare cali di concentrazione e controllare i rimbalzi difensivi, mentre Reggiana cercherà di alzare l’intensità per restare in partita.

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