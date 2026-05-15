Gara 1 dei quarti di finale playoff LBA mette di fronte Olimpia Milano e Pallacanestro Reggiana, con palla a due in programma il 16 maggio 2026 alle 18:30 all’Unipol Forum. La serie si disputa al meglio delle cinque partite e vede i meneghini partire con il vantaggio del fattore campo, mentre la formazione emiliana cercherà di abbassare i ritmi e rendere la sfida il più possibile sporca e giocata sui dettagli.

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Il momento delle due squadre

I numeri offensivi recenti raccontano un equilibrio solo apparente. Nelle ultime dieci gare, Milano ha viaggiato a 89 punti di media, mentre Reggiana si è attestata a quota 87. Tuttavia, negli scontri diretti il punteggio tende storicamente a calare, con una media complessiva di circa 157 punti: un segnale chiaro di partite più fisiche, tattiche e meno fluide rispetto al rendimento stagionale delle due squadre.

La chiave del confronto sarà il controllo dei possessi e delle scelte offensive. Milano può contare su maggiore profondità di roster, fisicità e varietà nelle soluzioni perimetrali e interne; Reggiana, invece, dovrà affidarsi alla qualità di Jaylen Barford, alla regia di Stephen Brown e alla presenza sotto canestro di Devon Echenique per reggere l’impatto fisico e restare competitiva soprattutto nei quarti centrali della partita.

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