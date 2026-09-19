Il Modena torna in campo per il quinto turno di Serie B. Domenica 20 settembre 2026, alle ore 19:30, la formazione gialloblù ospiterà l’Empoli allo stadio Alberto Braglia, in una sfida tra due squadre che arrivano all’appuntamento separate da un solo punto. Il Modena occupa infatti il quarto posto con 7 punti, mentre l’Empoli è decimo a quota 6.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 Il Modena di Paolo Mandelli arriva alla sfida dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Südtirol, mentre l’Empoli di Vincenzo Vivarini è reduce dalla sconfitta interna per 0-1 contro l’Arezzo. I gialloblù hanno raccolto sette punti nelle prime quattro giornate, mentre i toscani hanno ottenuto due vittorie e due sconfitte. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Modena-Empoli in TV e streaming La sfida tra Modena ed Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti della Serie B 2026/27. La partita sarà inoltre disponibile su LaB Channel, il canale della Lega B distribuito anche attraverso Amazon Prime Video e OneFootball TV. Modena, i gialloblù cercano continuità al Braglia Il Modena ha raccolto sette punti nelle prime quattro giornate, con le vittorie contro Benevento e Cremonese, la sconfitta interna contro l’Avellino e il successivo pareggio per 1-1 sul campo del Südtirol. La formazione gialloblù ha segnato sei reti e ne ha incassate tre, confermandosi tra le squadre con il rendimento più solido di questo avvio di campionato. L’ultimo incontro ha visto il Modena andare sotto contro il Südtirol e trovare poi il pareggio nel finale grazie ad Ambrosino. Proprio l’attaccante è uno dei dubbi della vigilia dopo un riposo precauzionale nell’ultimo allenamento, mentre il reparto offensivo dovrebbe ruotare anche attorno a Olzer e Caso. Empoli, serve una reazione dopo il ko con l’Arezzo L’Empoli ha iniziato il campionato con la vittoria interna contro la Cremonese, ma nelle tre giornate successive ha alternato due sconfitte, contro Mantova e Arezzo, alla vittoria esterna sul campo della Carrarese. Il ko per 0-1 nel derby toscano dell’ultimo turno ha lasciato la squadra di Vincenzo Vivarini a sei punti. La formazione azzurra dovrà soprattutto ritrovare concretezza offensiva dopo le due ultime gare senza reti segnate. Shpendi e Popov rappresentano le principali alternative per il reparto avanzato, mentre Saporiti potrebbe agire alle loro spalle nel sistema 3-4-1-2 indicato dalle probabili formazioni. Le chiavi della partita Il primo tema riguarda la capacità del Modena di sfruttare il fattore Braglia e la propria maggiore continuità offensiva. I gialloblù hanno già raccolto due vittorie in trasferta e cercheranno di trasformare il possesso palla in occasioni attraverso Olzer e Caso, con Ambrosino riferimento centrale qualora venga confermata la sua presenza. Per l’Empoli, invece, sarà fondamentale migliorare la produzione offensiva rispetto alla sconfitta contro l’Arezzo. La sfida potrebbe svilupparsi molto sulle corsie esterne, dove il 3-4-1-2 permette ai toscani di accompagnare l’azione con i due esterni e di cercare poi Saporiti tra le linee. Modena-Empoli: data, orario e canali Partita: Modena-Empoli

Modena-Empoli Competizione: Serie BKT 2026/27

Serie BKT 2026/27 Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 19:30

19:30 Stadio: Alberto Braglia, Modena

Alberto Braglia, Modena Diretta TV: DAZN, LaB Channel

DAZN, LaB Channel Diretta streaming ufficiale: DAZN, LaB Channel su Prime Video e OneFootball

DAZN, LaB Channel su Prime Video e OneFootball Telecronaca: in italiano Le probabili formazioni Il Modena dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Chichizola in porta e la coppia Olzer-Caso alle spalle di Ambrosino, la cui presenza resta però condizionata dalle sue condizioni dopo il riposo precauzionale. L’Empoli potrebbe rispondere con il 3-4-1-2 già indicato alla vigilia, affidandosi a Saporiti alle spalle di Shpendi e Popov. Modena (3-4-2-1): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Bianco, Santoro, Azzi; Olzer, Caso; Ambrosino. Allenatore: Paolo Mandelli. Empoli (3-4-1-2): Seghetti; Magnino, Romagnoli, Cauz; Zedadka, Biondini, Yepes, Corrado; Saporiti; Shpendi, Popov. Allenatore: Vincenzo Vivarini.