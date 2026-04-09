Monaco-Barcellona: diretta live e streaming gratis della gara

Il 10 aprile 2026 Monaco e Barcellona si affrontano alla Salle Gaston Médecin in una gara che può cambiare gli equilibri della parte alta di Eurolega

Stefano Sorce 9 aprile - 15:52

Montecarlo, in serate così, non ha bisogno di molta scenografia: basta la classifica. Monaco-Barcellona, in programma venerdì 10 aprile 2026 alle 19:30, porta dentro quaranta minuti un equilibrio sottile, quasi nervoso, tra due squadre separate da pochissimo e divise soprattutto dal modo in cui provano a vincere. Il Barcellona arriva davanti con il suo 20-16, Monaco lo tallona a 19-16, e il senso della sfida è tutto lì: una vuole difendere il proprio spazio, l’altra vuole trasformare il fattore campo in un sorpasso pesante. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS MONACO-BARCELLONA SU BET365.

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Il momento del Monaco — Il Monaco ha il profilo della squadra che vuole prendere il controllo prima ancora che l’avversario riesca a mettere ordine. L’attacco da oltre 90 punti di media non nasce per caso: c’è una base tecnica forte, ma soprattutto c’è la volontà di alzare immediatamente il volume della partita. In casa questo atteggiamento pesa ancora di più, perché la squadra tende a costruire fiducia in fretta quando trova i primi canestri e comincia a correre sui propri ritmi.

Il centro emotivo e tecnico resta Mike James, miglior realizzatore del gruppo con 16.7 punti di media nel quadro pre-partita. Attorno a lui, però, Monaco ha materiale vero. Elie Okobo aggiunge tiro e cambio di passo, Alpha Diallo arriva da una prova da 29 punti, Nikola Mirotic porta letture, talento e soluzioni da ala grande, mentre Daniel Theis assicura consistenza vicino al ferro.

Il momento del Barcellona — Il Barcellona arriva a questa trasferta con un’identità meno esplosiva ma più ordinata. Le sue cifre dicono una squadra che non ha bisogno di salire oltre un certo numero di possessi per restare competitiva. 84.4 punti segnati e 84.0 subiti raccontano infatti un gruppo che preferisce piegare la partita attraverso l’esecuzione, il controllo mentale e il contributo dei suoi uomini più esperti. La caduta contro il Panathinaikos per 79-93 nell’ultima giornata di Eurolega pesa parecchio, soprattutto dal punto di vista psicologico. Più che una semplice sconfitta, è un richiamo severo: Monaco non è il posto giusto per presentarsi molli o scollegati, perché basta poco per ritrovarsi sotto inerzia.

Il riferimento offensivo principale resta Kevin Punter, miglior realizzatore del gruppo con 14.8 punti di media. Accanto a lui ci sono centimetri, esperienza e letture: William Clyburn e Tornike Shengelia aggiungono forza e capacità di giocare fronte a canestro, Tomas Satoransky serve per ordine e pressione difensiva, mentre Willy Hernangómez può dare punti spalle a canestro e presenza sotto i tabelloni.

I duelli che possono cambiare il match Monaco-Barcellona — Una partita del genere si legge anche attraverso i suoi incroci diretti. Il primo è inevitabile: Mike James contro la pressione combinata di Satoransky e Punter. Se James prende in mano il perimetro con continuità, Monaco può spingere il match sui suoi binari preferiti. Se invece il Barcellona riesce a togliergli fluidità e timing, allora l’intero impianto offensivo dei padroni di casa perde qualcosa.

L’altro duello forte è quello tra Mirotic e Shengelia, due giocatori che possono sporcare e accendere la partita in modi diversi. Tiro frontale, letture dal gomito, rimbalzi lunghi, cambi difensivi: lì dentro si giocherà molto più di quanto dica il semplice tabellino.

Poi c’è il centro dell’area, dove Theis e Hernangómez dovranno dare sostanza, protezione del ferro e presenza nei possessi sporchi. In partite così, i dettagli vicino al canestro finiscono spesso per pesare tanto quanto le giocate degli esterni.