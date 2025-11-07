Monaco-Lens live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

Segui Monaco-Lens in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato francese.

Redazione Derby Derby Derby 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 23:21)

Il menu del sabato sera di Ligue 1 offre un interessante Monaco-Lens. La sfida del Louis II fra la quinta e la terza in classifica è in programma l'8 novembre alle ore 21,05.

Guarda Monaco-Lens IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Monaco-Lens in diretta TV e streaming gratis — Monaco-Lens sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Ligue 1 francese. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

L'attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Monaco-Lens in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Monaco-Lens nella sezione Live Streaming.

Monaco-Lens, come arrivano le due squadre al match — Il Monaco è quinto in classifica con 20 punti, solo 4 in meno della capolista PSG. La squadra del principato ha raccolto 6 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi e con 23 goal fatti ha il secondo miglior attacco del torneo. Nella squadra giornata i biancorossi hanno perso a sorpresa in casa 1-0 contro il Paris FC mentre in Champions si sono rifatti vincendo in trasferta contro il Bodo Glimt.

Lens lanciatissimo in questo primo quarto di campionato con 22 punti in classifica e un bottino di 7 vittorie, solo 1 pareggi e 3 sconfitte con la seconda miglior difesa del torneo. I giallorossi arrivano dal 3-0 facile in casa contro il Lorient. L'ultimo scontro diretto giocato a campi invertiti lo scorso maggio è finito con la goleada del Lens, 4-0.

Probabili formazioni Monaco-Lens — I padroni di casa del Monaco dovrebbero scegliere un 3-4-2-1: Kohn in porta, Kehrer, Salisu e Caio in difesa; Teze, Golovin, Coulibaly e Ouatara in mediana; Minamino e Akliouche invece agiranno alle spalle di Balogun. Lens che dovrebbe rispondere con un modulo speculare: davanti a Risser troviamo Gradit, Baidoo e Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson e Udol a centrocampo con Thauvin e Said dietro a Edouard.

MONACO (3-4-2-1) - Kohn; Kehrer, Salisu, Caio; Teze, Golovin, Coulibaly, Ouatara; Minamino, Akliouche; Balogun. All. Pocognoli.

LENS (3-4-2-1) - Risser; Gradit, Baidoo; Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard. All. Sage

Non perdere l’occasione di seguire Monaco-Lens in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un'azione di Monaco-Lens in diretta streaming live su Bet365!