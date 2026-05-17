La sfida tra Nashville SC e Los Angeles FC, in programma lunedì 18 maggio 2026 alle ore 02:00 al GEODIS Park, si preannuncia come uno degli incontri più interessanti del turno di Major League Soccer. Le due squadre arrivano alla gara vivendo momenti differenti della stagione e con obiettivi importanti da inseguire.

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Il momento delle due squadre

Il Nashville SC sta attraversando una fase molto positiva e occupa attualmente il terzo posto in classifica con 27 punti. La formazione allenata da B.J. Callaghan ha costruito il proprio percorso grazie a 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, confermandosi una delle squadre più solide del campionato. Particolarmente impressionante il rendimento difensivo, con appena 8 gol subiti a fronte dei 26 realizzati.

Anche il cammino casalingo rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra. Al GEODIS Park, Nashville ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite disputate, dimostrando grande continuità davanti ai propri tifosi.

Situazione più complicata invece per il Los Angeles FC, attualmente ottavo in classifica con 21 punti. Il bilancio della squadra parla di 6 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte, numeri che evidenziano un rendimento meno costante rispetto agli avversari.

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