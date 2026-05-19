I New York Knicks sono riusciti a ottenere per il secondo anno di fila le finali di Conference. L'obiettivo stavolta è raggiungere l'ultimo atto della stagione di NBA e migliorare quanto fatto l'anno scorso. A mettersi tra loro e le Finals saranno i Cleveland Cavaliers. Per scoprire come seguire Gara-1 delle finali di Eastern Conference, che si terrà mercoledì 20 gennaio alle 02:00 di notte, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

I New York Knicks sono arrivati alle finali di Conference dopo aver sconfitto in scioltezza i Philadelphia Sixiers con un netto 4-0. L'ultima partita, giocata in casa dei rivali, è terminata 114-144 con una prova di forza assolutamente dominante per la franchigia della Grande Mela, che mercoledì ospiterà i Cavaliers alla Mecca del basket, il Madison Square Garden. Uomini da tenere d'occhio sicuramente Jalen Brunson e Miles McBride. Più complesse sono state le semifinali per i Cleveland Cavaliers che sono arrivati a giocare Gara-7 contro i Detroit Pistons, che avevano giganteggiato nella regular season terminandola al primo posto. I Cavs hanno fatto valere talento e sopratutto esperienza, e adesso si preparano ad una finale intensa.

I probabili quintetti di Knicks-Cavaliers

New York Knicks: Mikal Bridges, Josh Hart, Karl-Anthony Towns, Miles McBride, Jalen Brunson.

Cleveland Cavaliers: Max Strus, Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, James Harden,

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