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NBA, Thunder-Bulls: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 

La palla a due del match tra Oklahoma City Thunder e Chicago Bulls è in programma alle 01:00 italiane della notte tra venerdì 26 e sabato 27 marzo. Il match, che si promette tra i più avvincenti della notte NBA, potrà essere seguito in diretta tv e streaming live: continua a leggere l'articolo per scoprire come.

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Dove vedere Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls  in diretta TV e streaming gratis

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Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    Gli Oklahoma City Thunder, come suggerisce la classifica, rappresentano la più grande potenza della Western Conference. Sono primi in classifica, non sono mai scesi da quando la classifica si è assestata ed hanno già in tasca il biglietto per i playoff di NBA, soltanto i San Antonio Spurs al momento gli fanno compagnia. Con 57 vittorie, Okc è la grande favorita per la vittoria finale, anche per l'esperienza maturata la stagione scorsa, in cui si sono laureati campioni.

    Nonostante la sconfitta incassata contro i Boston Celtics, non c'è dubbio che la franchigia della Western Conference si presenti al match da grande favorita. I Bulls, infatti, al dodicesimo posto ad Est, hanno guadagnato soltanto 29 vittorie in stagione ed hanno un trend di risultati altalenante, che hanno tenuto per tutta la stagione senza riuscire a trovare continuità.

    I probabili quintetti di Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 

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    Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander

    Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton 

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