La palla a due del match tra Oklahoma City Thunder e Chicago Bulls è in programma alle 01:00 italiane della notte tra venerdì 26 e sabato 27 marzo. Il match, che si promette tra i più avvincenti della notte NBA, potrà essere seguito in diretta tv e streaming live: continua a leggere l'articolo per scoprire come.
Lo streaming live
NBA, Thunder-Bulls: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Thunder-Bulls in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis—
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Oklahoma City Thunder, come suggerisce la classifica, rappresentano la più grande potenza della Western Conference. Sono primi in classifica, non sono mai scesi da quando la classifica si è assestata ed hanno già in tasca il biglietto per i playoff di NBA, soltanto i San Antonio Spurs al momento gli fanno compagnia. Con 57 vittorie, Okc è la grande favorita per la vittoria finale, anche per l'esperienza maturata la stagione scorsa, in cui si sono laureati campioni.
Nonostante la sconfitta incassata contro i Boston Celtics, non c'è dubbio che la franchigia della Western Conference si presenti al match da grande favorita. I Bulls, infatti, al dodicesimo posto ad Est, hanno guadagnato soltanto 29 vittorie in stagione ed hanno un trend di risultati altalenante, che hanno tenuto per tutta la stagione senza riuscire a trovare continuità.
I probabili quintetti di Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls—
Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander
Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton
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