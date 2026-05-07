Questa notte si è tenuta la prima partita tra Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers, ma la NBA non consce tregua e venerdì 8 maggio le due franchigie saranno di nuovo in campo per dar vita a Gara-2, che si terrà ancora in casa della squadra campione in carica alle 03:30 orario italiano. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS SU BET365

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Il momento delle due squadre

sono pronti a ripresentarsi all'ultimo anno. Dopo aver giganteggiato in Western Conference, infatti, hanno le carte in regola per dominare anche i playoff. Contro i Los Angeles Lakers si Lebron la squadra di Shai ha imposto il proprio gioco vincendo con un parziale di +18. La squadra di casa ha beneficiato del solito, autore di 18 punti contro la franchigia californiana. Bene, anzi, benissimo anche Chet, che ha registrato percentuali importanti: 24 punti totali, 9-17 da due, con 2-2 da tre punti.

Diversa è la situazione in casa Lakers: la squadra gialloviola infatti dopo aver superato la prima serie di playoff non ha ancora ritrovato Luka Doncic, che più degli altri si era occupato di gestire i momenti cruciali delle sfide decisive. I Lakers hanno comunque un quintetto importante ed hanno distribuito bene i punti, ma è mancata precisione dal tiro da tre. Marcus Smart, ad esempio, ha registrato un impalpabile 2-8, nonostante i 12 punti messi a referto.

I probabili quintetti di Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers

: Chet Holmgren, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein, Ajay Mitchell, Shai Gilgeous-Alexander.

Los Angeles Lakers: LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Austin Reaves, Marcus Smart.

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