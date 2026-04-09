Dove vedere Golden State Warriors-Los Angeles Lakers in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Warriors-Lakers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 04:02)

Gli ultimi match di regular season regalano grandi partite. Tra queste c'è un classico della Western Conference, che vede sfidarsi i Golden State Warriors ed i Los Angeles Lakers. La palla a due è in programma venerdì 10 aprile, alle 04:00 di notte italiana. Una sfida, insomma, per gli appassionati ma che permette di assistere ad una vera e propria parata di stelle. Scopri come seguire la partita. Per non perderti nemmeno un minuto di Golden State Warriors-Los Angeles Lakers sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — Warriors e Lakers già pensano alla post season, anche se ci arrivano in modi molto diversi. Se i Lakers infatti sono al quarto posto con 50 vittorie a referto, i Golden State Warriors partiranno da molto più lontano, dai play-in. Quest'anno la squadra di Kerr ha strappato 37 vittorie ed ha avuto trend di risultati spesso altalenanti, come quello con cui si presenta alla prossima sfida contro i gialloviola(4-6).

I Lakers devono fare a meno in queste ultime sfide di pedine chiave del loro scacchiere: Luka Doncic ed Austin Reaves. Per quanto riguarda lo sloveno, volto della franchigia durante la regular season, potremmo rivederlo nuovamente sul parquet almeno dopo la prima serie di playoff, difficile prima. Mentre, lato Golden State Warriors, sta ritrovando spazio Stephen Curry, mentre come per tutta la stagione regolare non ci sarà Jimmy Butler, che ha subito la lesione del legamento crociato del ginocchio destro e non rientra prima del 2027.

I probabili quintetti di Golden State Warriors-Los Angeles Lakers — Golden State Warriors: M. Leons, P. Spencer, D. Green, D.A. Melton, B. Podziemski

Los Angeles Lakers: D. Timme, R. Hachimura, D. Ayton, L. Kennard, J. LaRavia