Per chi segue la NFL da tempo si ricorderà degli storici scontri di metà anni '90 tra i Cowboys di Troy Aikman e i Packers di Bret Favre. Ora sia Dallas che Green Bay sono anni che non arrivano a quei livelli e arrancano per trovare continuità di gioco e risultati. Le due compagini si ritrovano una di fronte all'altra nel Sunday Night dell'AT&T Stadium in programma domenica notte alle ore 2,30. Con Bet365 puoi seguire Cowboys-Packers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
NFL IN STREAMING
NFL, Cowboys-Packers: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE gratis
Dove vedere DAL Cowboys-GB Packers in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Cowboys-Packers è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del AT&T Stadium di Arlington direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisCowboys-Packersin diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.
La vigilia di DAL Cowboys-GB Packers—
L'era Schottenheimer in quel di Dallas non è partita benissimo visto che solo una vittoria all'overtime in casa contro i Giantsha sventato uno 0-3 che sarebbe stato davvero difficile da mandare giù dall'esigente pubblico di Arlington. Gli stellati hanno la peggior difesa della NFL con 92 punti subiti e nello scorso weekend hanno preso un'imbarcata 31-14 in trasferta a Chicago. La squadra di Matt LaFleur con un Rashan Gary da 4,5 sack in questo inizio è invece 2-1 ma dopo aver battuto Detroit e Washington è caduta 13-10 in un tiratissimo match contro Cleveland. Nella scorsa stagione sempre in casa di Dallas, match spettacolare con un 32-48 a favore dei cheese heads.
I quarterback titolari di DAL Cowboys-GB Packers—
In cabina di regia troviamo il solito Dak Prescott che nonostante la brutta partenza dei suoi è fra i qb più performanti di queste prime 3 week con 800 yards lanciate. Dall'altra parte troviamo Jordan Love alla sua terza stagione da titolare a GB e che finora viaggia a un 63% di passaggi completati con 64 touchdown e 25 intercetti.
