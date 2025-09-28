L'era di Aikman e Favre è lontana anni luce ma Dalls-Green Bay non perde mai il suo fascino. Entrambe arrivano da un ko nello scorso fine settimana. Chi rialzerà prontamente la testa? Lo scopriremo nello streaming live gratis del Sunday Night

Redazione Derby Derby Derby 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 13:01)

Per chi segue la NFL da tempo si ricorderà degli storici scontri di metà anni '90 tra i Cowboys di Troy Aikman e i Packers di Bret Favre. Ora sia Dallas che Green Bay sono anni che non arrivano a quei livelli e arrancano per trovare continuità di gioco e risultati. Le due compagini si ritrovano una di fronte all'altra nel Sunday Night dell'AT&T Stadium in programma domenica notte alle ore 2,30. Con Bet365 puoi seguire Cowboys-Packers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere DAL Cowboys-GB Packers in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Cowboys-Packers è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del AT&T Stadium di Arlington direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisCowboys-Packersin diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

La vigilia di DAL Cowboys-GB Packers — L'era Schottenheimer in quel di Dallas non è partita benissimo visto che solo una vittoria all'overtime in casa contro i Giantsha sventato uno 0-3 che sarebbe stato davvero difficile da mandare giù dall'esigente pubblico di Arlington. Gli stellati hanno la peggior difesa della NFL con 92 punti subiti e nello scorso weekend hanno preso un'imbarcata 31-14 in trasferta a Chicago. La squadra di Matt LaFleur con un Rashan Gary da 4,5 sack in questo inizio è invece 2-1 ma dopo aver battuto Detroit e Washington è caduta 13-10 in un tiratissimo match contro Cleveland. Nella scorsa stagione sempre in casa di Dallas, match spettacolare con un 32-48 a favore dei cheese heads.

I quarterback titolari di DAL Cowboys-GB Packers — In cabina di regia troviamo il solito Dak Prescott che nonostante la brutta partenza dei suoi è fra i qb più performanti di queste prime 3 week con 800 yards lanciate. Dall'altra parte troviamo Jordan Love alla sua terza stagione da titolare a GB e che finora viaggia a un 63% di passaggi completati con 64 touchdown e 25 intercetti.