Sia Miami che New York sono ancora al palo con zero vittorie dopo le prime tre giornate nella AFC east. Chi farà registrare la prima W della stagione? Per scoprirlo basterà guardare il match in diretta streaming live.

Redazione Derby Derby Derby 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 18:06)

La week 4 è un round molto particolare in NFL. Non solo per la sfida di Dublino, prima nella storia irlandese ma anche perchè il calendario prevede due monday night. Il primo in ordine di orario è quello tra i Miami Dolphins e i New York Jets, scontro divisionale in AFC East con kick off all'1,15 di lunedì notte.

La diretta di Dolphins-Jets è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell'incontro. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

MIA Dolphins-NY Jets, lo stato di forma dei due team — Inizio shock per i ragazzi di coach McDaniel che nonotante un super Tyrel Dodson con 34 tackle in 3 giornate, ha una difesa che sta facendo acqua da tutte le parti tanto da essere la squadra che ha subito più punti finora (97). Tre ko su tre contro Colts, Patriots e Bills e l'asticella pllayoff che è già lontana anche se siamo solo a inizio stagione. In fondo all'AFC east in compagnia della squadra della Florida ci sono i nuovi New York Jets di Aaron Glenn fanno una fatica immane a scrollarsi di dosso la nomina di tank team biancoverdi sono stati battuti da Steelers, Bills e Buccanners e con 93 punti concessi. Nei due scontri divisionali della passata stagione una vittoria per parte con fattore campo sempre decisivo: 32-26 Miami all'overtime in Florida e 32-30 per i Jets nella grande mela.

I quarterback titolari diMIA Dolphins-NY Jets — Sesta stagione in cabina di regia a Miami per Tua Tagovailoa che in carriera ha giocato solo con la maglia dei Dolphins con un ruolino di marcia di 68% di passaggi completati con 100 td e 44 intercetti. Nei biancoverdi invece il partente sarà Tyrod Taylor che ha esordito in stagione in week 3 con un 61% di passaggi riusciti con 68 td e 29 intercetti in carriera.