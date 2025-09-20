Sia New York che Kansas City hanno iniziato la regular season NFL con due sconfitte. Gara quindi molto importante sia per la classifica che per il morale. Ecco come vederla in streaming live.

Redazione Derby Derby Derby 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 10:41)

La week 3 di NFL si è aperta come al solito col Thurday night che in questo caso ha visto la vittoria casalinga di Buffalo 31-21 su Miami. Il programma proseguirà domenica e terminerà col Monday Night fra Baltimore e Detroit. Nel programma di domenica invece spicca il match serale (nella notte italiana) tra New York Giants e Kansas City Chiefs, sfida interessante per molteplici aspetti. In questa preview vi offriremo una panoramica dello stato di forma della due compagini e le indicazioni per vedere NY-KC in live streaming gratis.

Dove vedere NY Giants-KC Chiefs in diretta TV e in streaming LIVE — Solito sold out al Meadowlands Stadium di East Rutherford a maggior ragione perchè questa volta arrivano i pluricampioni dei Kansas City Chiefs. La sfida sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti che si registreanno al link e che faranno un primo deposito. L'esperienza di visione dello streaming NFL su 365 è davvero completa con tantissime statistiche aggiornate in tempo reale che accompagneranno gli appassionati durante tutta la gara. Altri modi per vedere Giants-Chiefs sono i consueti DAZN e NFL game pass.

NY Giants-KC Chiefs, come arrivano i due team al match — Inizio 0-2 per i newtorkesi. Ma se l'esordio è stato davvero disastroso visto il ko nella trasferta divisionale contro Washington per 21-6, quella all'overtime in casa di Dallas ha avuto decisamente un altro sapore. In quel caso NY ha giocato una super partita ed è andata vicinissima al colpaccio. Ora i Giants giocheranno il loro primo home match e questo può fare tutta la differenza del mondo. Ad East Rutherford arriva infatti la brutta copia dei Chiefs vice campioni in carica. I biancorossi infatti sono ancora al palo con 2 ko su 2 contro i Chargers 27-21 in trasferta all'esordio e quello 20-17 in casa nel remake dell'ultimo Super Bowl contro gli Eagles. Interressante come le due formazioni, che non sono inserite nella stessa conference, non si incrociano dal 2021. In quel caso all'Arrowhead Stadium finì 20-17 per KC.

NY Giants-KC Chiefs, i quarteback titolari — Partiamo dal super esperto Russel Wilson, storico qb dei Seattle Seahawks che in estate è passato a NY. Il suo apporto finora è stato ottimo visto che con 618 yards lanciate è il migliore qb per questa specifica skills dietro solo a Josh Allen per queste primissime battute. Dall'altra parte troviamo il quarterback più iconico dell'era moderna ovvero il 3 volte campione del mondo Patrick Mahomes chiamato a trascinare i suoi fuori da queste sabbia mobili iniziali.