La rivalità tra Los Angeles Rams e San Francisco 49ers in NFC west si concretizzerà questo giovedì notte. Entrambi i team sono 3-1 e quindi la sfida vale la vetta della division.

Nemmeno il tempo di digerire i risultati del doppio monday night con i successi interni di Dolphins e Broncos rispsttivamente contro NY Jets e Bengals ed eccoci a parlare del Thursday night dela week 5. Los Angeles Rams e San Francisco 49ers si scontrano al SoFi Stadium per la vetta della NFC west in attesa di quello che faranno i Seahawks nel weekend. Con Bet365 puoi seguire Rams-49ers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere LA Rams-SF 49ers in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso il Thursday Night: LA Rams-SF 49ers — Stesso record, 3 vittorie e 1 sconfitta per Los Angeles e San Francisco con i Rams che hanno segnsto più punti dei rivali ma anche subito di più, rispettivamente 100 e 80 all'attivo, 81 e 75 al passivo. Stiamo comunque parlando del quarto e quinto attacco dela lega per yards conquistate con i wide receiver Nacua e Pearsall sugli scudi. I Rams di McVay vincenti contro Texans, Titans e Colts e perdendi contro gli Eagles campioni in carica. Gli ospiti di coach Shanahan invece dopo 3 successi contro Seahwks, Saints e Cardinals hanno perso a sorpresa in casa contro i Jaguars. Nella scorsa stagione due successi dei Rams in match molto tirati: 27-24 e 12-6.

I quarterback titolari di LA Rams-SF 49ers — Sfida nella sfida tra due qb diversi fra loro come Stafford e Purdy. Il più esperto regista dei Los Angeles Rams, vincitore di un anello NFL, è pro dal 2009 e dal 2021 veste gialloblu. Le sue statistiche in carriera parlano di 63% di passaggi completi con 380 td e 189 intercetti. Mr.Irrilevant invece, tornato settimana scorsa da un picolo infortunio, è alla quinta stagione nella baia e vanta un 67% di completi con un rapporto di 64-27 fra td e intercetti.