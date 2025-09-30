derbyderbyderby streaming NFL, LA Rams-San Francisco: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

NFL IN STREAMING

NFL, LA Rams-San Francisco: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

NFL, LA Rams-San Francisco: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE - immagine 1
La rivalità tra Los Angeles Rams e San Francisco 49ers in NFC west si concretizzerà questo giovedì notte. Entrambi i team sono 3-1 e quindi la sfida vale la vetta della division.
Redazione Derby Derby Derby

Nemmeno il tempo di digerire i risultati del doppio monday night con i successi interni di Dolphins e Broncos rispsttivamente contro NY Jets e Bengals ed eccoci a parlare del Thursday night dela week 5. Los Angeles Rams e San Francisco 49ers si scontrano al SoFi Stadium per la vetta della NFC west in attesa di quello che faranno i Seahawks nel weekend. Con Bet365 puoi seguire Rams-49ers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere LA Rams-SF 49ers in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta di Rams-49ers è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del SoFi Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisRams-49ers in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

NFL, LA Rams-San Francisco: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE- immagine 2
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 13: General view inside the stadium, as the NFL logo is seen on the pitch prior to the NFL match between Jacksonville Jaguars and Chicago Bears at Tottenham Hotspur Stadium on October 13, 2024 in London, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Verso il Thursday Night: LA Rams-SF 49ers

—  

Stesso record, 3 vittorie e 1 sconfitta per Los Angeles e San Francisco con i Rams che hanno segnsto più punti dei rivali ma anche subito di più, rispettivamente 100 e 80 all'attivo, 81 e 75 al passivo. Stiamo comunque parlando del quarto e quinto attacco dela lega per yards conquistate con i wide receiver Nacua e Pearsall sugli scudi. I Rams di McVay vincenti contro Texans, Titans e Colts e perdendi contro gli Eagles campioni in carica. Gli ospiti di coach Shanahan invece dopo 3 successi contro Seahwks, Saints e Cardinals hanno perso a sorpresa in casa contro i Jaguars. Nella scorsa stagione due successi dei Rams in match molto tirati: 27-24 e 12-6.

I quarterback titolari di LA Rams-SF 49ers

—  

Sfida nella sfida tra due qb diversi fra loro come Stafford e Purdy. Il più esperto regista dei Los Angeles Rams, vincitore di un anello NFL, è pro dal 2009 e dal 2021 veste gialloblu. Le sue statistiche in carriera parlano di 63% di passaggi completi con 380 td e 189 intercetti. Mr.Irrilevant invece, tornato settimana scorsa da un picolo infortunio, è alla quinta stagione nella baia e vanta un 67% di completi con un rapporto di 64-27 fra td e intercetti.

Leggi anche
Derby-Charlton: streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Tennis, ATP Master 1000 Shangai: dove vederlo in diretta tv e streaming live

© RIPRODUZIONE RISERVATA