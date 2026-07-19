La finale per il terzo e quarto posto del Mondiale si è conclusa con un risultato che entrerà nella storia del torneo. L'Inghilterra ha battuto la Francia per 6-4, conquistando la medaglia di bronzo. La squadra allenata da Thomas Tuchel ha superato la formazione guidata da Didier Deschamps al termine di una partita ricca di gol e dal ritmo molto basso, stabilendo il nuovo record assoluto di reti segnate nella singola "finalina".

Un primo tempo dominato dall'Inghilterra

La prima metà della gara ha visto un, mentre laè apparsa in grande difficoltà. La partita si è sbloccata in tempi rapidissimi: al terzo minuto,ha recuperato il pallone, è arrivato al limite dell'area di rigore e ha fatto partire un destro sul secondo palo che Maignan non ha potuto fermare.ha subito provato a far reagire la sua squadra, ma il suo tentativo è stato respinto sul palo da Henderson.

L'Inghilterra ha continuato a spingere e ha trovato il raddoppio al 18' sugli sviluppi di calcio d'angolo: Konsa ha segnato con un colpo di testa approfittando di un errore in marcatura da parte di Rabiot. La Francia ha perso lucidità e ha subito il terzo gol al 37'. Dopo un contropiede di Rashford fermato in uscita da Maignan, Saka ha segnato facilmente a porta vuota. Allo scadere del primo tempo, Saka ha colpito ancora, accentrandosi e battendo di nuovo il portiere del Milan per il clamoroso 4-0.

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La reazione della Francia

All'inizio del secondo tempo, la Francia ha cambiato completamente atteggiamento, spinta anche dall'ingresso in campo di. Al 48' è arrivato il gol del 4-1 firmato da Kylian. Poco dopo, al 54',ha accorciato ulteriormente le distanze segnando il 4-2. L'attacco transalpino non si è fermato e al 66', dopo una bella azione costruita da Dembelé e Olise,ha segnato la sua doppietta personale con un preciso sinistro, portando il risultato sul 4-3. In seguito, lo stessoè andato più volte vicino a segnare la rete del pareggio, che sarebbe stata anche la sua prima in questa edizione del Mondiale.

Nel momento di massima pressione francese, l'Inghilterra ha trovato l'episodio decisivo per allungare. All'85' l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per un fallo subito da Spence. Dagli 11 metri Saka non ha sbagliato, firmando la personale tripletta e portando l'Inghilterra sul 5-3. Nonostante il doppio svantaggio, Dembelé al 96' ha segnato la rete del 5-4, riaprendo momentaneamente il match. Tuttavia, a tempo scaduto, Bellingham ha chiuso definitivamente la gara segnando in contropiede.

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé della Francia festeggia il primo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parco dei Principi il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

I nuovi record del Mondiale

Questa partita ha lasciato il segno anche per quanto riguarda le statistiche individuali.ha concluso il Mondiale con sette reti, stabilendo il record di gol per un giocatore inglese in una singola edizione. Dall'altra parte,è diventato il capocannoniere del torneo con 10 gol. Con questa prestazione, l'attaccante francese ha raggiunto anche quota 22 reti segnate in carriera nelle fasi finali dei Mondiali, prendendosi momentaneamente il primato assoluto.