Jonathan Rowe protagonista in negativo nell'amichevole del Bologna contro l'Arminia Bielefeld: reazione dopo un duro intervento avversario e cartellino rosso
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La prima amichevole estiva del Bologna, verso la nuova stagione di Serie A, lascia più di un motivo di riflessioni. Oltre al pesante passivo maturato sul campo, a far discutere è soprattutto l'espulsione di Jonathan Rowe, che ha perso il controllo nel corso del primo tempo macchiando una giornata già complicata per i rossoblu.
Rowe perde la testa: cosa è successoL'episodio che ha acceso la partita si è verificato intorno al 40' del primo tempo. Dopo aver subito un duro intervento da parte di un avversario dell'Arminia Bielefeld, Rowe ha reagito d'istinto, affrontando il rivale a muso duro e colpendolo con una testata, secondo la ricostruzione dell'episodio. Il direttore di gara non ha avuto dubbi nell'estrarre il cartellino rosso diretto, ponendo fine con largo anticipo alla prima partita estiva dell'esterno inglese. Ne sono susseguiti attimi di tensione, con diversi giocatori delle due squadre coinvolti nel parapiglia e i compagni del Bologna costretti ad allontanare Rowe, visibilmente nervoso. Un episodio insolito per una gara amichevole, destinata comunque a rappresentare un campanello d'allarme i vista dell'inizio della nuova stagione.
Bologna, esordio amarissimo per Domenico Tedesco sulla panchinaAl di là dell'espulsione di Rowe, la prima uscita stagionale ha segnato anche un esordio amaro per Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna. Il tecnico, arrivato in estate per raccogliere l'eredità di Vincenzo Italiano, ha visto la sua squadra soffrire fin da primi minuti contro l'Arminia Bielefeld, più brillante sul pian atletico e dell'intensità. I rossoblu hanno mostrato buone intenzioni nella costruzione del gioco, ma sono apparsi ancora lontani dalla migliore condizione fisica e hanno pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive. Il pesante 4-0 finale e il nervosismo culminato con il rosso a Rowe rendono il debutto di Tedesco tutt'altro che positivo, seppur il risultato vada contestualizzato al classico concetto di 'calcio estivo'.
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I prossimi impegni del BolognaIl Bologna tornerà in campo mercoledì prossimo per il secondo test estivo contro l'Heidenheim, altra formazione tedesca, con l'obiettivo di archiviare rapidamente il pesante ko contro l'Arminia e proseguire il percorso di crescita in vista dell'avvio della nuova stagione.
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