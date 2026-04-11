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Il momento del Le Havre

Il Le Havre vive una situazione simile, ma con caratteristiche diverse. È una squadra che tende a costruire poco e a difendere molto, cercando di restare sempre dentro la partita. Il limite principale è offensivo: pochi gol segnati e difficoltà a creare occasioni pulite. In trasferta questo problema diventa ancora più evidente, perché spesso la squadra resta troppo bassa e fatica a uscire. Detto questo, è una squadra che non si disunisce facilmente. Anche quando soffre, riesce a rimanere compatta e a portare la partita su ritmi bassi.