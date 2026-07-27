Il primo turno dell'ATP 250 di Los Cabos propone uno degli incontri più interessanti dell'intero torneo. Cameron Norrie e Aleksandar Kovacevic si affrontano in una sfida che, per valore dei protagonisti, avrebbe potuto tranquillamente rappresentare una semifinale o una finale. Entrambi arrivano in Messico dopo un periodo complicato, ma i campi di Los Cabos hanno spesso regalato soddisfazioni a entrambi.

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Il momento dei due tennisti

Norrie conosce molto bene questo torneo, avendolo già conquistato in passato. Il britannico spera di ritrovare proprio in Messico le migliori sensazioni dopo una fase della stagione caratterizzata da risultati al di sotto delle aspettative. L'esperienza e la capacità di gestire i momenti decisivi degli incontri restano comunque tra le sue principali qualità.

Anche Kovacevic ha un rapporto speciale con Los Cabos. L'americano ha costruito negli anni un ottimo feeling con il torneo, raggiungendo almeno i quarti di finale nelle ultime tre edizioni. Nel 2025 è riuscito addirittura a spingersi fino all'ultimo atto della competizione, confermando di trovarsi particolarmente a suo agio sulle superfici messicane.

I precedenti aggiungono ulteriore interesse alla sfida. I due tennisti si sono affrontati due volte e in entrambe le occasioni è stato Kovacevic ad avere la meglio. Tutti e due gli incontri si sono disputati sul cemento e si sono risolti soltanto al terzo set, segno di un equilibrio costante tra i due giocatori.

Nonostante lo storico degli scontri diretti favorisca l'americano, i bookmaker continuano a considerare Norrie leggermente favorito grazie alla maggiore esperienza e al prestigio del suo palmarès. Kovacevic, però, ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà il britannico e proverà ancora una volta a ribaltare i pronostici.

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