Il primo successo ha tolto un peso dalle spalle del Nottingham Forest, ma ne è rimasto un altro. Nottingham Forest-Coventry City porta infatti i Tricky Trees davanti a un City Ground nel quale, in questa Premier League, non sono ancora riusciti né a vincere né a segnare. Sabato il Forest proverà a cancellare anche questo zero contro l'unica squadra del campionato che di problemi, in questo momento, ne ha ancora di più. Il Coventry di Frank Lampard è fermo a zero punti dopo quattro giornate e non ha ancora realizzato una rete in Premier League. L'ultimo fine settimana ha reso il quadro ancora più pesante: 0-5 in casa contro il Brighton. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

In settimana è arrivata anche l'eliminazione dalla EFL Cup per mano dell'Aston Villa. Il Forest, al contrario, proprio contro i Villans ha trovato la prima vittoria stagionale: 2-1 a Villa Park con Liam Delap e Igor Jesus protagonisti. Al City Ground si incontrano quindi una squadra che prova a uscire dalla zona pericolosa e un'altra che deve ancora dimostrare di essere realmente entrata nel nuovo campionato. Prima che si accendano i riflettori sul match, puoi verificare anche quali altri eventi sportivi sono disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DELLA GIORNATA SU GOLDBET, ENTRA SU LOTTOMATICA E TROVA L’EVENTO DA SEGUIRE NEL PALINSESTO LIVE oppure VAI SU VINCITÙ E CONSULTA GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI IN DIRETTA.

Nottingham Forest-Coventry: come seguirla in diretta

La sfida del City Ground è in programma sabato 19 settembre e sarà uno degli appuntamenti della quinta giornata di Premier League. Per la programmazione italiana sarà possibile seguire Nottingham Forest-Coventry attraverso l'offerta dedicata alla Premier League, con possibilità di visione anche in streaming tramite NOW e Sky Go.

Il Forest ha finalmente trovato ciò che gli mancava

I quattro punti raccolti nelle ultime tre giornate raccontano una squadra diversa rispetto a quella vista all'inizio. Prima sono arrivati i pareggi contro Tottenham e Liverpool, poi il Nottingham Forest ha trovato il risultato che cercava da settimane. A Villa Park la formazione di Oliver Glasner ha vinto 2-1 contro l'Aston Villa grazie alle reti di Liam Delap e Igor Jesus. Una vittoria importante non soltanto per la classifica.

Il Forest aveva bisogno di una partita che confermasse attraverso il risultato i segnali di crescita mostrati nelle settimane precedenti. Adesso, però, deve superare il secondo ostacolo. Il City Ground non ha ancora visto un gol del Nottingham Forest in questa Premier League. L'ultima vittoria interna nel massimo campionato risale addirittura allo scorso aprile. Glasner potrebbe provare a cambiare qualcosa proprio per aumentare il peso offensivo.

Igor Jesus può essere avanzato accanto a Delap, con Gibbs-White alle loro spalle in un 3-4-1-2 che garantirebbe due riferimenti dentro e intorno all'area. Dietro rimangono invece da valutare le condizioni di Milenkovic e Jair Cunha. Con Savona ancora indisponibile, Aina, Diomande e Murillo possono essere nuovamente chiamati a formare la linea a tre. Contro un avversario che non ha ancora segnato potrebbe sembrare una giornata relativamente tranquilla. Ma è proprio qui che il Forest dovrà dimostrare di essere cresciuto.

LONDRA, INGHILTERRA - 4 MAGGIO: Igor Jesus del Nottingham Forest festeggia dopo aver segnato su calcio di rigore il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Nottingham Forest a Stamford Bridge il 4 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Quattro partite e nessun gol: Lampard deve trovare una soluzione

Il ritorno del Coventry in Premier League doveva rappresentare una festa. Le prime quattro giornate l'hanno trasformata in una salita. Zero punti. Zero gol. Quattro sconfitte. Nessun'altra squadra del campionato ha iniziato peggio. Il 5-0 subito contro il Brighton ha reso ancora più evidente la distanza che gli Sky Blues devono colmare, soprattutto quando gli avversari riescono ad aumentare ritmo e qualità negli ultimi trenta metri. Neppure la coppa ha offerto una via di fuga. In settimana il Coventry è stato eliminato dall'Aston Villa, vittorioso 3-1, e Lampard ha perso anche Aurèle Amenda per un problema al polpaccio.

La lista degli indisponibili è diventata particolarmente lunga. Wright, Kesler-Hayden, Eccles e Woolfenden sono fuori, mentre Taiwo Awoniyi è squalificato. Lampard dovrebbe quindi affidarsi al giovane Mfuni nella difesa a tre, mentre davanti Ellis Simms può prendere il posto di Cherif. Il problema principale rimane comunque la produzione offensiva. Rudoni e Hamer dovranno riuscire ad avvicinarsi maggiormente all'attaccante, perché lasciare Simms isolato contro Diomande e Murillo rischierebbe di rendere estremamente complicato anche soltanto risalire il campo. Il Coventry non ha bisogno necessariamente di una partita spettacolare.

Glasner può provare a schiacciare il Coventry con due punte: l'analisi tattica

L'eventuale passaggio al 3-4-1-2 può modificare parecchio lo sviluppo della partita. Delap e Igor Jesus costringerebbero la difesa del Coventry a gestire due riferimenti centrali, lasciando contemporaneamente Gibbs-White libero di cercare lo spazio alle loro spalle. Proprio il numero dieci può diventare il giocatore decisivo. Se Grimes e Onyeka saranno costretti ad abbassarsi per controllarlo, il Coventry rischierà di perdere metri e di lasciare completamente il controllo del centrocampo al Forest.

Lampard dovrà invece provare a sfruttare le corsie. Van Ewijk e Dasilva possono diventare fondamentali per uscire dalla pressione e permettere alla squadra di guadagnare campo senza affidarsi esclusivamente a Simms. C'è poi l'aspetto psicologico. Più a lungo il Coventry riuscirà a mantenere la partita in equilibrio, più potrebbe aumentare la pressione su un Forest ancora alla ricerca del primo successo casalingo. Un gol iniziale dei padroni di casa cambierebbe invece completamente lo scenario.

COVENTRY, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Victor Torp del Coventry City segna il primo gol della sua squadra durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Coventry City e Aston Villa alla Coventry Building Society Arena il 16 settembre 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Le probabili formazioni al City Ground

Glasner dovrebbe schierare il Nottingham Forest con il 3-4-1-2. Sels sarà confermato tra i pali, con Aina, Diomande e Murillo davanti a lui. Muñoz e Williams agiranno sulle fasce, mentre Schlager e McAtee occuperanno la zona centrale. Gibbs-White avrà libertà alle spalle della coppia Igor Jesus-Delap.

Lampard dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Rushworth in porta, Mfuni, Thomas e Pinnock nella linea difensiva. Van Ewijk e Dasilva saranno gli esterni, Grimes e Onyeka i due centrocampisti. Rudoni e Hamer dovrebbero sostenere Ellis Simms.

NOTTINGHAM FOREST (3-4-1-2): Sels; Aina, Diomande, Murillo; Muñoz, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White; Igor Jesus, Delap. Allenatore: Glasner.

COVENTRY CITY (3-4-2-1): Rushworth; Mfuni, Thomas, Pinnock; Van Ewijk, Grimes, Onyeka, Dasilva; Rudoni, Hamer; Simms. Allenatore: Lampard.

Nottingham Forest-Coventry: le coordinate

Nottingham Forest-Coventry CityPremier League 2026/275ªsabato 19 settembre 2026City Ground, NottinghamNOW, Sky Go