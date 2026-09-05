Il City Ground si prepara a ospitare una sfida già molto importante per Nottingham Forest e Tottenham, entrambe alla ricerca di riscatto dopo un avvio di stagione tutt’altro che convincente. Le due squadre hanno raccolto appena un punto complessivo nelle prime due giornate e arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di dare una svolta al proprio campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Forest può però contare su una tradizione recente particolarmente favorevole negli scontri diretti: ha infatti battuto il Tottenham in entrambe le sfide di campionato delle ultime due stagioni. Gli Spurs, dal canto loro, sono ancora alla ricerca del primo gol in Premier League e non possono permettersi un’altra battuta d’arresto. Si preannuncia dunque una gara intensa, nella quale la necessità di fare punti potrebbe incidere tanto sull’atteggiamento quanto sulla gestione dei momenti decisivi. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Nottingham-Tottenham in TV e streaming

Nottingham-Tottenham si gioca sabato 5 settembre alle ore 16:00 al City Ground di Nottingham ed è valida per il terzo turno della Premier League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 258). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky (Sky Go) e su Now TV.

Qui Nottingham Forest

Qui Tottenham

Nottingham-Tottenham, probabili formazioni

Ilha iniziato il campionato con una sconfitta interna per 1-0 contro il, ma ha mostrato segnali decisamente più incoraggianti nella trasferta di Anfield, dove ha strappato un prezioso 2-2 al Liverpool. La squadra di Oliver Glasner è riuscita per due volte a portarsi in vantaggio, dimostrando personalità e capacità di reagire, anche se nel finale non è riuscita a difendere il risultato. Il nuovo tecnico tedesco ha sottolineato i progressi della squadra, evidenziando però come il lavoro tattico sia ancora in fase di sviluppo. Il Forest deve inoltre migliorare il proprio rendimento al City Ground, dove ha perso entrambe le gare disputate in questa stagione. Grande attenzione sarà rivolta a Morgan Gibbs-White, uno degli uomini più importanti del progetto e reduce da un ottimo periodo dal punto di vista realizzativo e degli assist. Per la sfida contro gli Spurs, Glasner dovrà fare a meno di Savona, mentre Sangaré resta in dubbio.È decisamente più complicato il momento del, che ha perso entrambe le prime due giornate di Premier League senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Gli Spurs sono stati battuti 3-0 dal Brentford all’esordio e successivamente 2-0 dal Newcastle, confermando le difficoltà già emerse nella parte finale della scorsa stagione. Roberto De Zerbi ha difeso la prestazione dei suoi soprattutto nell'ultima gara, sottolineando come la squadra abbia mostrato buoni segnali prima di subire il primo gol, ma resta evidente la necessità di trovare maggiore continuità e soprattutto una mentalità più solida nei momenti difficili. Il Tottenham dispone comunque di una rosa ricca di qualità e ha tutte le possibilità per reagire, ma al City Ground dovrà innanzitutto interrompere la propria crisi offensiva. De Zerbi dovrebbe affidarsi ancora a Tonali e Bentancur in mezzo al campo, con Savio, Fernandes e Marmoush alle spalle di Solanke. Maddison è in dubbio, mentre Xavi Simons e Odobert sono indisponibili.: Sels; Jair, Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Jesus.: Oliver Glasner.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven; Robertson; Tonali, Bentancur; Savio, Fernandes, Marmoush; Tel. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Le chiavi di Nottingham-Tottenham

Nottingham-Tottenham: data, orario e canali

Partita: Nottingham-Tottenham

Competizione: Premier League 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Sabato 5 settembre 2026

Sabato 5 settembre Orario: 16:00

Stadio: City Ground

City Ground Diretta TV: Sky Sport 258

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now TV

La parola chiave della sfida è. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con grande pressione addosso e con la necessità di muovere la classifica, quindi è facile immaginare una partita molto tattica e condizionata dalla paura di concedere troppo. Il Forest può contare sul fattore campo e arriva dal buon 2-2 ottenuto ad Anfield contro il Liverpool, mentre il Tottenham, nonostante una rosa sulla carta superiore, ha iniziato malissimo il campionato ed è ancora a secco di gol in. Proprio la sterilità offensiva degli Spurs rappresenta uno degli aspetti più interessanti del match. Ilha perso 3-0 contro il Brentford e 2-0 contro il Newcastle, mostrando difficoltà nel creare e concretizzare occasioni. Dall’altra parte, ilha dimostrato di poter concedere qualcosa, ma anche di avere le qualità per mettere in difficoltà una difesa che non sembra ancora solidissima.