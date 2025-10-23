Scopri dove guardare la partita Novara-Virtus Verona in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live in pochi semplici passaggi

Carmine Panarella 23 ottobre - 14:30

La Serie C propone per il nuovo weekend un palinsesto pieno di partite interessanti: tra queste, venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 è da tenere d'occhio la sfida del Girone A tra Novara e Virtus Verona che si prospetta molto equilibrata. Entrambe le squadre sono in cerca di punti in ottica salvezza e sono pronte ad affrontarsi senza esclusione di colpi. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE NOVARA-VIRTUS VERONA IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Novara-Virtus Verona in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Novara-Virtus Verona” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Novara-VirtusVerona in diretta live. Il match, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254.

Il momento delle due squadre — Il Novara sta vivendo un periodo di discreta crescita dopo un avvio complicato di stagione. La squadra piemontese occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica con 10 punti, frutto di un rendimento abbastanza altalenante ma in netto miglioramento nelle ultime giornate, grazie anche a una maggiore solidità difensiva. La Virtus Verona, invece, si trova al quindicesimo posto con 8 punti e fatica a trovare continuità nei risultati. Si tratta quindi più che altro di una sfida diretta per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Le probabili formazioni di Novara-Virtus Verona — Il Novara dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2 che privilegia compattezza e transizioni rapide, con esterni pronti a spingere e un attacco a due. La Virtus Verona, invece, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 classico con un regista basso e due ali d'attacco.

Novara (3-5-2): Boseggia, Valdesi, Bertoncini, Lorenzini, Agyemang, Cosmo, Collodel, Arboscello, Donadio, Lanini, Perini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Virtus Verona (4-3-3): Alfonso, Daffara, Toffanin, Munaretti, Bassi, Muhameti, Fanini, Bulevardi, Amadio, Marchi, Fabbro. Allenatore: Luigi Fresco

Non perdere l’occasione diseguire Novara-Virtus Verona in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Novara-Virtus Verona in streaming live gratis su Bet365.