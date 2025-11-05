Nuggets-Heat live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Nuggets-Heat in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 03:02)

Mercoledì 5 novembre alle 3 di notte orario italiano alla Ball Arena di Denver va in scena Nuggets-Heat. La sfida in questione è una delle più interessanti di questa notte NBA perchè vede affrontarsi le quinte in classifica delle rispettive conference.

Tutto quello che devi sapere su Nuggets-Heat — I Nuggets sono quinti in western conference con un record di 4 vittorie e 2 pareggi. Denver ha il quarto miglior attacco e la quarta miglior difesa della lega e arriva dal successo 130-124 in casa contro i Kings con un Jokic da 34 punti, 7 rimbalzi e 14 assist nella serata e leader stagionale proprio nele classifiche di palloni recuperati e pasaggi vincenti.

Anche gli Heat occupano la quinta posizione nella loro conference (la eastern) e hanno il terzo attacco più prolifico di questo inizio di stagione. Così come i rivali anche Miami arriva da una vittoria quella tiratissima 120-119 in casa dei Clippers dove ha brillato Adebayo con 25 punti e 10 rimbalzi. Interessante notare che gli Heat non battono i Nuggets da 8 scontri ditetti con l'ultimo successo datato giugno 2023.

I probabili quintetti di partenza di Nuggets-Heat — Il quintetto di partenza di Denver dovrebbe vedere Murray play,Braun guardia, Johnson e Gordo ali con Jokic centro. Miami dovrebbe rispondere con Larsson playmaker, Mitchell guardia, Adebayo e Wiggins ali e Ware numero 5.

DENVER NUGGETS - Murray play,Braun guardia, Johnson e Gordo ali con Jokic. All. Adelman

MIAMI HEAT -Larsson, Mitchell, Adebayo, Wiggins, Ware. All. Spoelstra

