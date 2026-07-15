La sfida di tennis tra Oleksandra Oliynykova e Elena Pridankina è valida per gli ottavi di finale del WTA 250 di Iasi, in Romania, e si gioca giovedì 16 luglio alle ore 11:00. Un confronto molto interessante tra due giocatrici che stanno vivendo un momento importante della loro crescita: da una parte l'ucraina, testa di serie numero 3 del torneo e già protagonista di una vittoria sofferta al debutto, dall'altra la giovane russa proveniente dalle qualificazioni, capace di conquistarsi con merito un posto negli ottavi. Il UniCredit Iasi Open si disputa sulla terra battuta outdoor ed è un torneo WTA 250 con un tabellone da 32 giocatrici. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Oliynykova ha superato al primo turno Ipek Oz in due set molto combattuti, entrambi risolti al tie-break, mentre Pridankina ha raggiunto il tabellone principale partendo dalle qualificazioni e ha poi conquistato l'accesso agli ottavi.

Oleksandra Oliynykova: caratteristiche e carriera

Oleksandra Oliynykova, nata nel 2001 in Ucraina, è una giocatrice in crescita che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso soprattutto attraverso il circuito ITF e i tornei Challenger/WTA 125. La sua costanza le ha permesso di avvicinarsi sempre più stabilmente al circuito maggiore e di ottenere risultati importanti nei tornei internazionali.

Il suo tennis si basa sulla solidità da fondo campo, sulla capacità di leggere bene gli scambi e su una grande disciplina tattica. Sulla terra battuta riesce a esprimere al meglio le proprie qualità, sfruttando gli spostamenti e la capacità di prolungare gli scambi fino a trovare il momento giusto per accelerare.

Elena Pridankina: caratteristiche e carriera

Elena Pridankina, nata nel 2003 in Russia, è una giovane promessa del tennis femminile russo. Dopo essersi messa in evidenza nei tornei giovanili e nel circuito ITF, sta cercando di compiere il definitivo salto di qualità entrando con maggiore continuità nei tornei WTA.

Il suo stile di gioco è caratterizzato da grande intensità, buona aggressività da fondo campo e una notevole capacità di reggere il ritmo delle avversarie. Essendo una giocatrice ancora in crescita, può contare su ampi margini di miglioramento e sulla capacità di giocare senza particolari pressioni contro avversarie più quotate.

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Il momento delle due tenniste

Oliynkova arriva agli ottavi con grande fiducia dopo una vittoria molto combattuta contro Oz. La giocatrice ucraina ha dimostrato grande solidità nei momenti decisivi, riuscendo a gestire la pressione dei due tie-break e confermando di essere una delle protagoniste più interessanti del torneo rumeno.

Pridankina invece sta vivendo una settimana speciale. Partita dalle qualificazioni, la russa ha già ottenuto un risultato importante raggiungendo il secondo turno del tabellone principale e proverà ora a giocarsi le proprie chance contro una testa di serie del torneo.

Pronostico

Il WTA 250 di Iasi, giocato sulla terra battuta, premia soprattutto le giocatrici capaci di mantenere alta la concentrazione negli scambi lunghi e di gestire bene i momenti delicati. Oliynkova sembra avere un piccolo vantaggio grazie alla maggiore esperienza nel torneo e al ruolo di testa di serie, oltre a una maggiore abitudine alle partite di questo livello.

Pridankina però rappresenta un'avversaria molto pericolosa: arrivare dagli spareggi e vincere partite importanti dà grande fiducia, soprattutto per una giovane giocatrice che non ha nulla da perdere. La russa potrebbe provare a sorprendere puntando sull'intensità e sulla freschezza atletica.

Il pronostico è leggermente dalla parte di Oliynkova, favorita per conquistare il passaggio ai quarti di finale grazie alla maggiore esperienza e alla solidità sulla terra battuta, ma Pridankina ha le qualità per rendere la sfida equilibrata e provare a trascinare il match al terzo set.

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