La Serie B brasiliana propone una delle sfide più interessanti della giornata: Operário-Novorizontino, in programma domenica 12 luglio alle ore 16:00. Si tratta di uno scontro diretto nelle zone alte della classifica, con l'Operário sesto a 28 punti e il Novorizontino terzo a quota 30. In palio ci sono punti pesantissimi nella corsa alla promozione in Serie A.

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L'Operário vuole continuare a sognare la promozione

L'

sta disputando un campionato di alto livello e con 28 punti occupa la sesta posizione, a ridosso della zona promozione. La formazione di casa vuole sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria che potrebbe permetterle di scavalcare alcune dirette concorrenti.

La solidità mostrata durante la stagione e il rendimento davanti ai propri tifosi rappresentano le principali armi dell'Operário, deciso a confermarsi tra le squadre protagoniste della Serie B.

Il Novorizontino difende il terzo posto

Il

arriva alla sfida forte del terzo posto con 30 punti e dell'obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone valide per la promozione. Gli ospiti hanno dimostrato continuità e qualità nel corso della stagione, confermandosi una delle squadre più competitive del campionato.

Una vittoria in trasferta consentirebbe al Novorizontino di rafforzare le proprie ambizioni e aumentare il vantaggio su una diretta concorrente.

Il momento delle due squadre

L'

vive un buon momento e vuole sfruttare questo scontro diretto per compiere un ulteriore salto di qualità. Una vittoria permetterebbe ai padroni di casa di avvicinarsi sensibilmente alle prime posizioni della classifica.

Il Novorizontino, invece, punta a confermare il proprio ottimo rendimento e a dimostrare di poter competere fino in fondo per uno dei posti che valgono la promozione in Serie A. L'equilibrio tra i due organici lascia immaginare una sfida intensa e ricca di emozioni.

Le probabili formazioni di Operário-Novorizontino

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Considerata l'importanza della partita, entrambe le squadre dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione per cercare di conquistare tre punti fondamentali.

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