Jelena Ostapenko ed Ella Seidel aprono il loro percorso al Roland Garros già dal primo turno, in una sfida che si disputa sulla terra battuta e che mette di fronte due giocatrici con percorsi e aspettative molto diverse.

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Il momento delle due tenniste

La tennista lettone arriva a Parigi dopo aver mostrato segnali incoraggianti al WTA 1000 di Roma, dove ha espresso un buon livello di gioco e una discreta continuità, elemento fondamentale in vista di uno Slam così impegnativo. Il suo tennis aggressivo e diretto rappresenta sempre una minaccia per chiunque, soprattutto quando riesce a prendere in mano lo scambio fin dai primi colpi.

Dall’altra parte c’è Ella Seidel, giovane tedesca che ha cercato ritmo e fiducia soprattutto nei tornei del circuito ITF nelle settimane precedenti al Roland Garros. Per lei si tratta di un’opportunità importante per confrontarsi con il tennis di alto livello e misurare i propri progressi in un contesto prestigioso come quello parigino.

La sfida si presenta quindi con un equilibrio più teorico che pratico, con Ostapenko chiamata a confermare la propria solidità recente anche su un palcoscenico ancora più importante, mentre Seidel proverà a sfruttare la libertà mentale e l’entusiasmo del debutto per restare il più possibile dentro il match.

Per quanto riguarda i precedenti, le due tenniste non si sono mai affrontate prima in carriera, elemento che aggiunge curiosità alla sfida ma che lascia tutte le valutazioni basate esclusivamente sul momento di forma e sulle caratteristiche tecniche delle due giocatrici.

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