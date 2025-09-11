derbyderbyderby streaming Paderborn-Bochum: dove vedere il match in diretta TV e in streaming LIVE

Partenza a rilento in questa Bundesliga 2 sia per il Paderborn che per il Bochum che al Home Deluxe Arena mettono in palio i primi punti della quinta giornata di Bundesliga 2. Ecco come vedere il match in diretta gratuita.
Dal 12 al 14 settembre si gioca la quinta giornata della Bundesliga 2, campionato che è interamente visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Non fa eccezione ovviamente l'anticipo del venerdì sera alle ore 18,30 tra il Paderborn e il Bochum. In questo articolo vi forniamo tutte le indicazioni per vedere la partita in tempo reale, come arrivano le due formazioni alla partita e le probabili formazioni.

Dove vedere Paderborn-Bochum in diretta TV e in streaming LIVE

La partita del Home Deluxe Arena fra Paderborn e Bochum, valida per la quinta giornata della Bundesliga 2, è in programma venerdì 12 settembre alle ore 18,30. Come detto il modo più semplice per vedere la partita in diretta streaming senza costi aggiuntivi è registrarsi a bet365. In questo modo oltre alle immagini live avrete la possibilità anche la possibilità di visionare le statistiche di squadra e dei singoli calciatori per un'esperienza completa.

Paderborn-Bochum, le statistiche pre match

I padroni di casa del Paderborn sono 11esimi in classifica con punti frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Nello scorso turno, prima della sosta per le nazionali è arrivato uno 0-0 in casa del Norimberga. Gli ospiti del Bochum invece sono in piena zona retrocessione con soli 3 punti in classifica, a causa di una sola vittoria  e 3 sconfitte, ultima delle quali il ko interno per 2-1 contro il Munster. Questo è il primo scontro diretto fra i due team dall'aprile 2021.

Le probabili formazioni di Paderborn-Bochum

PADERBORN (3-4-2-1) - Seimen; Hoffmeier, Gotze, Brackelmann; Curda, Engelns, Castenada, Obermair; Bilbija, Baur, Tigges. All.Kattemann

BOCHUM (3-3-3-1) - Horn; Morgalla, Vogt, Wittek; Passlack, Lenz, Holtmann; Bero, Watjen, Onyeka; Hofmann. All. Hecking

