Paderborn-Bochum: dove vedere il match in diretta TV e in streaming LIVE

Partenza a rilento in questa Bundesliga 2 sia per il Paderborn che per il Bochum che al Home Deluxe Arena mettono in palio i primi punti della quinta giornata di Bundesliga 2. Ecco come vedere il match in diretta gratuita.

Redazione Derby Derby Derby 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 14:36)

Dal 12 al 14 settembre si gioca la quinta giornata della Bundesliga 2, campionato che è interamente visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Non fa eccezione ovviamente l'anticipo del venerdì sera alle ore 18,30 tra il Paderborn e il Bochum. In questo articolo vi forniamo tutte le indicazioni per vedere la partita in tempo reale, come arrivano le due formazioni alla partita e le probabili formazioni.

Dove vedere Paderborn-Bochum in diretta TV e in streaming LIVE — La partita del Home Deluxe Arena fra Paderborn e Bochum, valida per la quinta giornata della Bundesliga 2, è in programma venerdì 12 settembre alle ore 18,30. Come detto il modo più semplice per vedere la partita in diretta streaming senza costi aggiuntivi è registrarsi a bet365. In questo modo oltre alle immagini live avrete la possibilità anche la possibilità di visionare le statistiche di squadra e dei singoli calciatori per un'esperienza completa.

Paderborn-Bochum, le statistiche pre match — I padroni di casa del Paderborn sono 11esimi in classifica con punti frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Nello scorso turno, prima della sosta per le nazionali è arrivato uno 0-0 in casa del Norimberga. Gli ospiti del Bochum invece sono in piena zona retrocessione con soli 3 punti in classifica, a causa di una sola vittoria e 3 sconfitte, ultima delle quali il ko interno per 2-1 contro il Munster. Questo è il primo scontro diretto fra i due team dall'aprile 2021.

Le probabili formazioni di Paderborn-Bochum — PADERBORN (3-4-2-1) - Seimen; Hoffmeier, Gotze, Brackelmann; Curda, Engelns, Castenada, Obermair; Bilbija, Baur, Tigges. All.Kattemann

BOCHUM (3-3-3-1) - Horn; Morgalla, Vogt, Wittek; Passlack, Lenz, Holtmann; Bero, Watjen, Onyeka; Hofmann. All. Hecking