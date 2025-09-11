Dal 12 al 14 settembre si gioca la quinta giornata della Bundesliga 2, campionato che è interamente visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Non fa eccezione ovviamente l'anticipo del venerdì sera alle ore 18,30 tra il Paderborn e il Bochum. In questo articolo vi forniamo tutte le indicazioni per vedere la partita in tempo reale, come arrivano le due formazioni alla partita e le probabili formazioni.
Bundesliga 2
Paderborn-Bochum: dove vedere il match in diretta TV e in streaming LIVE
Dove vedere Paderborn-Bochum in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita del Home Deluxe Arena fra Paderborn e Bochum, valida per la quinta giornata della Bundesliga 2, è in programma venerdì 12 settembre alle ore 18,30. Come detto il modo più semplice per vedere la partita in diretta streaming senza costi aggiuntivi è registrarsi a bet365. In questo modo oltre alle immagini live avrete la possibilità anche la possibilità di visionare le statistiche di squadra e dei singoli calciatori per un'esperienza completa.
Paderborn-Bochum, le statistiche pre match—
I padroni di casa del Paderborn sono 11esimi in classifica con punti frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Nello scorso turno, prima della sosta per le nazionali è arrivato uno 0-0 in casa del Norimberga. Gli ospiti del Bochum invece sono in piena zona retrocessione con soli 3 punti in classifica, a causa di una sola vittoria e 3 sconfitte, ultima delle quali il ko interno per 2-1 contro il Munster. Questo è il primo scontro diretto fra i due team dall'aprile 2021.
Le probabili formazioni di Paderborn-Bochum—
PADERBORN (3-4-2-1) - Seimen; Hoffmeier, Gotze, Brackelmann; Curda, Engelns, Castenada, Obermair; Bilbija, Baur, Tigges. All.Kattemann
BOCHUM (3-3-3-1) - Horn; Morgalla, Vogt, Wittek; Passlack, Lenz, Holtmann; Bero, Watjen, Onyeka; Hofmann. All. Hecking
