Paderborn-Hoffenheim si affrontano domenica 20 settembre alle ore 19:30 alla Home Deluxe Arena di Paderborn, nella quarta giornata della Bundesliga 2026/27. I padroni di casa hanno raccolto 1 punto nelle prime tre giornate, mentre gli ospiti sono a quota 3 punti. Il Paderborn è ancora alla ricerca della prima vittoria dopo un avvio complicato, mentre l'Hoffenheim arriva all'appuntamento dopo aver centrato il primo successo stagionale.VEDI PADERBORN-HOFFENHEIM IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Paderborn di Ralf Kettemann ha iniziato il campionato con il pareggio per 0-0 sul campo del Mainz, seguito dalle sconfitte interne contro il Friburgo e per 3-0 contro il Borussia Dortmund. L'Hoffenheim di Christian Ilzer ha invece perso 3-2 contro il Colonia e 3-2 contro il Borussia Dortmund, prima di superare 2-1 lo Stoccarda grazie alla doppietta di Adam Hložek. Gli ospiti arrivano inoltre dalla trasferta europea contro l'OFI Creta, disputata giovedì, elemento che potrebbe incidere sulle scelte di formazione. Su>Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Paderborn-Hoffenheim. Dove vedere Paderborn-Hoffenheim in diretta TV e streaming La partita Paderborn-Hoffenheim sarà trasmessa in Italia su Sky Sport Mix, con calcio d'inizio alle 19:30. La Bundesliga 2026/27 è disponibile in esclusiva su Sky fino alla stagione 2028/29 e le gare possono essere seguite anche in streaming attraverso Sky Go; la programmazione della giornata prevede inoltre la disponibilità su NOW nell'offerta dedicata. Per cercare Paderborn-Hoffenheim nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e Bundesliga; cercare Paderborn-Hoffenheim tra le partite del 20 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. È consigliabile controllare palinsesto, disponibilità del canale e condizioni dell'abbonamento prima dell'inizio della partita, poiché la programmazione può essere modificata dall'emittente. Paderborn-Hoffenheim: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Paderborn-Hoffenheim

Paderborn-Hoffenheim Competizione: Bundesliga 2026/27, 4ª giornata

Bundesliga 2026/27, 4ª giornata Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 19:30

19:30 Stadio: Home Deluxe Arena, Paderborn

Home Deluxe Arena, Paderborn Diretta TV: Sky Sport Mix

Sky Sport Mix Streaming: Sky Go e NOW

Sky Go e NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Paderborn Il Paderborn ha conquistato un solo punto nelle prime tre giornate e non ha ancora trovato la via del gol in Bundesliga: 0-0 contro il Mainz, 0-1 con il Friburgo e 0-3 contro il Borussia Dortmund. La squadra di Ralf Kettemann dovrebbe puntare ancora sulla struttura a tre difensori, cercando maggiore incisività attraverso la qualità di Vidović e Obermair e il lavoro offensivo di Pieringer. Per quanto riguarda gli indisponibili, restano fuori Timur Gayret, Nyamekye Awortwie-Grant e Sebastian Klaas, mentre Lasse Eickel e Sven Michel sono indicati tra i giocatori da valutare. Eickel è alle prese con un problema alla schiena, mentre Michel non è al meglio per un problema muscolare. Il momento dell'Hoffenheim L'Hoffenheim ha raccolto 3 punti nelle prime tre giornate, ma ha mostrato una buona produzione offensiva: dopo le sconfitte per 3-2 contro Colonia e Borussia Dortmund è arrivato il 2-1 sullo Stoccarda, firmato da una doppietta di Adam Hložek. L'attaccante ceco è quindi uno degli uomini più attesi anche a Paderborn, con Daghim e Conté pronti a supportarlo nel sistema offensivo di Christian Ilzer. Sul fronte delle assenze, l'Hoffenheim arriva alla sfida senza indisponibili certi secondo l'ultimo aggiornamento della Bundesliga. Resta però da valutare Grischa Prass, indicato in dubbio per un problema muscolare. La squadra è inoltre reduce dall'impegno di Europa League contro l'OFI Creta, disputato appena tre giorni prima della trasferta di Paderborn: il 2-0 rimediato in trasferta ha alimentato un po' di malumore nell'ambiente, in un inizio di stagione tutt'altro che semplice. Le probabili formazioni di Paderborn-Hoffenheim Il Paderborn dovrebbe confermare il 3-5-2, con Curda e Obermair chiamati a garantire ampiezza e Vidović importante nella costruzione del gioco. In avanti Philippe e Pieringer sono i candidati per comporre il tandem offensivo, anche se Marino rappresenta un'alternativa da tenere in considerazione. L'Hoffenheim dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, sistema già utilizzato da Ilzer nelle prime giornate. Baumann sarà protetto da una linea guidata da Kabak, mentre Conté e Avdullahu dovrebbero garantire equilibrio in mezzo. Davanti, Hložek parte favorito come riferimento offensivo, con Lemperle e Daghim pronti ad accompagnarlo. Paderborn (3-5-2): Noll; ter Horst, Scheller, Hansen; Curda, Ulrich, Castañeda, Vidović, Obermair; Philippe, Pieringer. Allenatore: Ralf Kettemann. Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Rots; Conté, Avdullahu; Burger, Daghim; Lemperle; Hložek. Allenatore: Christian Ilzer.