Panathinaikos-Maccabi è una delle partite piu interessanti della terza giornata di Eurolega 2026/27. La gara è in programma venerdi 2 ottobre 2026 alle ore 20:15 italiane al Telekom Center Athens. Il Panathinaikos ha iniziato la regular season con il successo per 91-72 contro Paris Basketball, mentre il Maccabi ha perso 84-74 sul campo dell'ASVEL.VEDI PANATHINAIKOS-MACCABI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunita disponibili: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitu permette di accedere allo streaming di Panathinaikos-Maccabi.

Dove vedere Panathinaikos-Maccabi in diretta TV e streaming

La sfida tra

fa parte della terza giornata della regular season. In Italia l'Eurolega 2026/27 e trasmessa da

, con le gare disponibili anche in streaming su

, secondo la programmazione prevista per la stagione.

Partita: Panathinaikos-Maccabi

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 3a

Data: venerdì 2 ottobre 2026

Orario: 20:15

Palazzetto: Telekom Center Athens, Atene

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Panathinaikos-Maccabi: data, orario e informazioni sulla partita

Il

arriva alla terza giornata con una vittoria già ottenuta contro Paris Basketball. Nel 91-72 dell'esordio la squadra greca ha prodotto 27 assist e ha costruito il successo attraverso una distribuzione offensiva molto più ampia rispetto alla semplice creazione individuale. Per questa motivazione la qualità offerta dal roster dei padroni di casa può essere tranquillamente un fattore sufficiente per portare la vittoria a casa, a patto che non ci siano cali di attenzione nei momenti chiave del confronto.

Il Maccabi ha invece iniziato la competizione con una sconfitta ad ASVEL per 84-74, a testimonianza del fatto che ogni percorso europeo può nascondere diverse insidie, ma al contempo c'è la possibilità di rifarsi: adesso è il momento di questa sfida importante, contro una squadra che può cambiare quintetto e assetto senza perdere qualità nelle rotazioni.

Il momento del Panathinaikos

Il

dispone di un roster con molteplici creatori sul perimetro e una struttura fisica importante vicino al canestro.

Contro Maccabi sarà particolarmente importante il modo in cui il Panathinaikos utilizzerà il pick and roll centrale. La presenza di più guardie capaci di attaccare il primo difensore permette di aprire linee di passaggio verso il lungo oppure di generare tiri dagli scarichi. La vittoria con Paris ha già mostrato una squadra capace di coinvolgere molti giocatori nella costruzione del vantaggio.

Il momento del Maccabi

Il

ha perso la prima partita contro ASVEL, ma dispone di un gruppo solido in grado di rifarsi subito: la caratteristica più importante del roster a disposizione è che può vantare diversi giocatori capaci di produrre punti dal perimetro.

Il confronto con il Panathinaikos mette soprattutto alla prova la capacità del Maccabi di difendere senza concedere vantaggi immediati sul primo palleggio. Ad Atene sarà inoltre importante il lavoro di

contro un reparto lunghi che può alternare gioco interno e soluzioni fronte a canestro.

Le chiavi tattiche di Panathinaikos-Maccabi

Il Panathinaikos può coinvolgere i lunghi avversari lontano dall'area attraverso Nunn, Sloukas e Grant, creando spazio per le penetrazioni o per il passaggio sul lato debole.

Il Maccabi dovrà invece evitare di concedere ricezioni profonde a

e Yabusele. Se il Panathinaikos riuscirà a portare la palla vicino al ferro con continuità, la difesa israeliana sarà costretta ad aiutare dal perimetro, aprendo possibilità per i tiratori.

Un'altra variabile sarà il rimbalzo offensivo. La fisicità di Lessort, Yabusele e Hernangomez può generare seconde opportunità e costringere Maccabi a chiudere l'area con più uomini, riducendo contemporaneamente la possibilità di correre in transizione.

I probabili quintetti iniziali di Panathinaikos-Maccabi

Kendrick Nunn, Jerian Grant, Juancho Hernangomez, Guerschon Yabusele, Mathias Lessort

Maccabi: Gabriel Lundberg, John DiBartolomeo, Lonnie Walker, Jaylen Hoard, Daniel Theis