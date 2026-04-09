Paris-Maccabi: diretta live e streaming gratis della gara di Eurolega

Paris Basketball-Maccabi Tel Aviv si gioca il 9 aprile 2026 alle 21:00: analisi del match di Eurolega, stato di forma, precedenti e temi chiave della sfida

Stefano Sorce 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 00:33)

Parigi ha il gusto delle squadre che giocano libere, il Maccabi quello delle squadre che sanno di non avere più margine per sbagliare. Giovedì 9 aprile 2026 alle 21:00, il confronto tra Paris Basketball e Maccabi Tel Aviv mette insieme due attacchi portati naturalmente a correre, a prendersi tiri presto e a trasformare la partita in una sequenza continua di strappi. Da una parte c’è una squadra capace di accendersi all’improvviso e vivere di fiammate offensive; dall’altra un gruppo che deve aggrapparsi alle ultime speranze di play-in. Basta questo per capire che sarà una serata veloce, nervosa e potenzialmente ricca di punti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PARIS-MACCABI SU BET365.

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Il momento del Paris Basketball — Paris arriva a questa sfida con un rendimento europeo discontinuo, fotografia fedele di una stagione fatta di accelerazioni improvvise e frenate altrettanto brusche. Nelle ultime cinque gare di Eurolega sono arrivate due vittorie, un dato che spiega bene il motivo della loro posizione di classifica. Eppure, anche dentro questa instabilità, il tratto distintivo della squadra resta chiarissimo: segnare tanto e farlo con coraggio.

Nel periodo recente i francesi hanno prodotto 92 punti di media, confermando una vocazione offensiva che li rende pericolosi contro chiunque. Il problema, semmai, sta dietro: la difesa continua a concedere troppo, con 91 punti subiti di media, e quando il ritmo si alza Paris finisce spesso per vivere partite aperte fino all’ultimo possesso.

L’ultimo passo europeo è stato il ko contro la Stella Rossa, perso 94-81, una gara in cui i francesi hanno pagato soprattutto la pessima serata dall’arco e una circolazione di palla meno fluida del solito. Restano però una squadra capace di cambiare faccia in pochi minuti, soprattutto quando il proprio attacco trova fiducia. In questo quadro, il nome da seguire resta Hifi, protagonista di una stagione individuale pesante e sempre più centrale nel gioco offensivo parigino.

Il momento del Maccabi Tel Aviv — Il Maccabi, almeno sul piano del rendimento recente, arriva meglio. Prima della caduta contro il Baskonia aveva infilato quattro vittorie consecutive, e nelle ultime dieci partite il bilancio complessivo dice otto successi. Numeri che raccontano una squadra viva, ancora pienamente dentro la lotta, e capace di costruire il proprio slancio soprattutto attraverso l’attacco.

Gli israeliani, infatti, viaggiano addirittura a 98 punti di media nelle ultime dieci uscite, dato che basta da solo a spiegare la natura spettacolare e aggressiva della squadra di Kattash. Anche qui, però, c’è un rovescio evidente: i 90 punti subiti di media mostrano una tenuta difensiva non sempre affidabile, soprattutto quando la gara prende velocità e gli equilibri si allargano.

La sconfitta contro il Baskonia per 101-98 ha lasciato il segno soprattutto per il modo in cui è maturata. Il Maccabi ha pagato un crollo netto nel terzo quarto, perso 19-40, e proprio quella flessione rischia di pesare tantissimo nella corsa al decimo posto. A tre turni dalla fine, il margine d’errore si è praticamente azzerato: servono vittorie e servono subito.