Paris-Monaco: diretta live e streaming della gara di Ligue1

Paris FC-Monaco apre la 29ª giornata: orario, probabili formazioni e dove seguire il match

Stefano Sorce 9 aprile - 16:56

Venerdì sera a Parigi si incrociano due squadre che arrivano alla stessa partita con bisogni diversi e con stati d’animo opposti. Il Paris FC cerca continuità dopo aver rimesso in piedi una stagione che sembrava complicarsi, mentre il Monaco entra in campo con il passo di chi sente vicino un obiettivo pesante e non vuole rallentare proprio adesso. La gara del 10 aprile 2026 alle 19:00 apre il turno e mette davanti una squadra che vuole chiudere in fretta il discorso salvezza e un’altra che invece punta a spingere ancora verso la fascia più nobile della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PARIS-MONACO SU BET365.

Dove vedere Paris-Monaco in diretta TV ed in streaming LIVE — Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento del Paris FC — Il Paris FC si è tolto di dosso l’aria pesante di qualche settimana fa e arriva a questa sfida con più equilibrio. La lunga serie utile recente ha restituito fiducia, ordine e soprattutto un po’ di margine rispetto alle zone più scomode della classifica. La squadra parigina non sta facendo rumore, ma ha ritrovato compattezza e adesso affronta questa partita con una serenità che a metà stagione sembrava lontana.

Il cambio di passo si è visto soprattutto nella gestione delle gare. Più attenzione, meno frenesia, più capacità di stare dentro la partita anche quando il copione non gira subito bene. Il Paris FC non ha ancora la forza di una squadra dominante, ma nelle ultime settimane ha mostrato di sapersi sporcare le mani, resistere e portare via punti.

Il momento del Monaco — Il Monaco, invece, arriva con un altro tipo di pressione addosso: quella di chi vede davvero la possibilità di chiudere in alto e sa che ogni passo falso può pesare il doppio. Il momento dei monegaschi è di quelli seri, perché la squadra si presenta con una striscia vincente importante e con una fiducia che cresce di partita in partita.

La vittoria più recente ha rafforzato ancora di più l’idea di una squadra in pieno controllo del proprio slancio. Il Monaco ha ritmo, qualità davanti e una sensazione di continuità che, in questo tratto della stagione, vale quasi quanto i numeri. Il punto è semplice: se vuole restare pienamente dentro la corsa che conta, questa è una partita da non sbagliare.

Paris-Monaco: le probabili formazioni — Paris FC (3-4-3): Trapp; Coppola, Mbow, Sangui; Melou, Camara, Maxime Lopez, Matondo; Ikoné, Simone, Ciro Immobile. Allenatore: Kombouaré.

Monaco (3-4-3): Hradecky; Kehrer, Teze, Faes; Zakaria, Camara, Bamba, Golovin; Balogun, Akliouche, Fati. Allenatore: Pocognoli.