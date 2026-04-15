Dove vedere Partizan-Baskonia in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Partizan-Baskonia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 20:32)

In occasione della trentottesima giornata di Eurolega si sfidano Partizan e Baskonia, il match andrà n scena alle 20:30 di giovedì 16 aprile. Il match sarà tra due squadre che hanno avuto un ritmo altalenante quest'anno, più negativo che positivo. Sono infatti rispettivamente sedicesima e diciassettesima in classifica. Per scoprire come guardare il match, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PARTIZAN-BASKONIA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Le due squadre scenderanno sul parquet per l'ultima volta in stagione, dato che ben presto inizieranno i play-in ed i playoff di Eurolega. Nessuna delle due è riuscita a qualificarsi dato un ritmo incostante durante il campionato, che non è riuscito a regalare alcuna soddisfazione. La squadra spagnola si presenta alla trentottesima gara di Eurolega con 13 vittorie e 24 sconfitte, ma addirittura quattro successi di fila di cui l'ultimo contro la Virtus Bologna, che lascia ben sperare in vista della prossima stagione. Discorso diverso invece per il Partizan, che anche avendo registrato statistiche simili in termini di vittorie e sconfitte, alla gara di domani si presenta con due sconfitte di fila, rimediate contro Efes e Zalgiris.

I probabili quintetti di Partizan-Baskonia — Partizan: Lakic, Bonga, Fernando, Milton, Jones.

Baskonia: Forrest, Omuruyi, Diakite, Radzevicius, Villar.