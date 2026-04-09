Partizan-Zalgiris: come vedere gratuitamente il match di Eurolega

Partizan-Zalgiris, Belgrado alza il volume: sfida pesante per classifica e identità

Stefano Sorce 9 aprile - 17:29

Belgrado venerdì sera non offrirà molto spazio alla leggerezza. Partizan-Zalgiris, in programma il 10 aprile 2026 alle 20:30, è una di quelle partite in cui il pallone pesa di più, il pubblico spinge di più e ogni errore si sente il doppio. I serbi si presentano davanti con il loro 21-15, i lituani inseguono con 15-20, ma la differenza tra le due squadre non si legge solo nei numeri: si legge soprattutto nel modo in cui provano a stare dentro la gara. Il Partizan ha bisogno di calore, impatto e strappi emotivi. Lo Žalgiris, invece, preferisce ordine, esecuzione e partite in cui il rumore esterno non cambia la sostanza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PARTIZAN-ZALGIRIS SU BET365.

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Il momento del Partizan — Il Partizan arriva a questa serata con un record importante e con una vittoria recente che ha rimesso ossigeno dentro il suo percorso. L’89-82 contro l’Anadolu Efes ha dato peso alla classifica e ha restituito soprattutto l’immagine di una squadra capace di alzarsi nei momenti in cui la pressione cresce. Il punto, però, resta sempre lo stesso: il Partizan convince di più quando la partita diventa emotiva che quando deve semplicemente controllarla.

Le cifre stagionali raccontano un profilo chiaro. I serbi segnano 81.8 punti di media, ne subiscono 87.1, distribuiscono 17.7 assist e perdono 11.8 palloni. Sono numeri che parlano di una squadra meno continua di quanto suggerisca la classifica, capace di vivere di picchi, di serate accese, di accelerazioni costruite sull’energia del palazzetto e sull’impatto dei suoi esterni.

Il materiale offensivo, comunque, c’è. Duane Washington è il primo terminale con 14.9 punti di media, Sterling Brown porta tiro e presenza fisica, Carlik Jones è l’uomo delle letture dal palleggio e Bruno Fernando dà peso vicino al ferro. Il nodo vero è capire che versione del Partizan entrerà in campo: quella lucida e aggressiva, oppure quella che forza, si sporca da sola i possessi e concede all’avversario il ritmo che preferisce. In più, la situazione fisica di Cameron Payne, alle prese con un problema alla coscia posteriore, restringe ulteriormente le rotazioni del backcourt.

Il momento dello Zalgiris Kaunas — Lo Zalgiris arriva a Belgrado dopo il 65-77 contro Dubai, una sconfitta che ha interrotto il passo ma non ha cancellato la qualità strutturale della squadra. Perché i lituani, anche dentro una classifica meno brillante, continuano ad avere un profilo tecnico molto riconoscibile: pochi sprechi, buona organizzazione e una tendenza rara a non tradire quasi mai la propria identità.

I numeri spiegano bene perché lo Zalgiris resti una squadra scomoda da affrontare. Produce 87.8 punti di media, ne concede 83.1, distribuisce 19.4 assist e perde appena 11 palloni. Attacco più pulito, difesa migliore, gestione più ordinata. In sintesi: meno fiammate del Partizan, ma più coerenza dentro la partita.

Il riferimento principale è Sylvain Francisco, miglior realizzatore del lato lituano con 16.5 punti di media. Attorno a lui si muovono Nigel Williams-Goss, utile per ordine e seconda costruzione, Arnas Butkevičius per durezza difensiva, Ąžuolas Tubelis per mobilità e tagli, e Moses Wright, lungo che può incidere sia in area sia nel tono fisico della partita. Lo Žalgiris ha già fatto capire, anche nel precedente stagionale vinto nel Round 17, di sapere come togliere comfort al Partizan.

I probabili quintetti di Partizan-Zalgiris — Partizan: Carlik Jones, Duane Washington, Vanja Marinković, Sterling Brown, Bruno Fernando.

Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco, Nigel Williams-Goss, Arnas Butkevičius, Ąžuolas Tubelis, Moses Wright.