Patriots-Jets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di NFL

Segui Patriots-Jets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 02:10)

Giovedì 13 novembre alle ore 2,15 italiane va in scena il Thursday Night della week 11 di NFL tra New England Patriots e New York Jets. La gara del Gillette Stadium di Foxborough) vede affrontarsi la prima contro l'ultima della AFC east.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Patriots-Jets in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

New England Patriots-New York Jets, la preview del Thursday Night — Con 7 vittorie consecutive i Patriots sono la squadra più in forma della NFL. New England ha il miglior record della AFC (8-2) alla pari di Colts e Broncos. I padroni di casa arrivano dalla vittoria in trasferta 28-23 in casa di Tampa Bay. I Jets, 13esimi in AFC sono uno dei tank team della NFL ma dopo 7 ko consecutivi i biancoverdi sono riusciti a mettere in fila due successi ultimo del quali 27-20 in casa contro i Browns. I due scontri diretti della scorsa stagione hanno visto un successo a testa sempre con fattore campo decisivo.

I quarterback titolari di Patriots-Jets — L'attacco dei Patriots sarà guidato dal qb al secondo anno di NFL Drake Maye: in stagione l'ex North Carolina ha messo a segno 19 touchdown (più 2 su corsa) e 5 intercetti. I Jets avranno in cabina di regia l'ex Steelers Justin Fields con 9 td (6 su passaggio e 3 su corsa) e 1 intercetto.

