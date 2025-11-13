derbyderbyderby streaming Patriots-Jets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di NFL

Patriots-Jets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di NFL

Segui Patriots-Jets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL
Giovedì 13 novembre alle ore 2,15 italiane va in scena il Thursday Night della week 11 di NFL tra New England Patriots e New York Jets. La gara del Gillette Stadium di Foxborough) vede affrontarsi la prima contro l'ultima della AFC east.

Guarda Patriots-Jets IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Patriots-Jets in diretta TV e streaming gratis

Patriots-Jets sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Patriots-Jets in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Patriots-Jets nella sezione Live Streaming.

    • New England Patriots-New York Jets, la preview del Thursday Night

    Con 7 vittorie consecutive i Patriots sono la squadra più in forma della NFL. New England ha il miglior record della AFC (8-2) alla pari di Colts e Broncos. I padroni di casa arrivano dalla vittoria in trasferta 28-23 in casa di Tampa Bay. I Jets, 13esimi in AFC sono uno dei tank team della NFL ma dopo 7 ko consecutivi i biancoverdi sono riusciti a mettere in fila due successi ultimo del quali 27-20 in casa contro i Browns. I due scontri diretti della scorsa stagione hanno visto un successo a testa sempre con fattore campo decisivo.

    Patriots-Jets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di NFL- immagine 3
    Jets in ripresa con 2 W consecutive. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

    I quarterback titolari di Patriots-Jets

    L'attacco dei Patriots sarà guidato dal qb al secondo anno di NFL Drake Maye: in stagione l'ex North Carolina ha messo a segno 19 touchdown (più 2 su corsa) e 5 intercetti. I Jets avranno in cabina di regia l'ex Steelers Justin Fields con 9 td (6 su passaggio e 3 su corsa) e 1 intercetto.

    Non perdere l’occasione di seguire Patriots-Jets in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL. Non perderti nemmeno un touchdown di Patriots-Jets in diretta streaming gratis su Bet365!

